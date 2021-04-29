13:04 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Продюсеры требуют денег с кинопрокатчиков
Музыка прозвучит в суде.
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«Первое музыкальное издательство» (ПМИ), работающее с Димой Биланом, Филиппом Киркоровым и другими популярными артистами, подало иск к WDSSPR, бывшему крупнейшему российскому прокатчику фильмов студий Disney и Sony. ПМИ требует 341 млн руб.— это рекорд для музыкального рынка за последние годы. Причины спора стороны не разглашают. Эксперты полагают, что речь может идти о нарушении прав на музыку в фильмах, которые прокатывал WDSSPR.
«Ъ» обнаружил, что Арбитражный суд в марте зарегистрировал иск ПМИ (одна из крупнейших российских компаний в сфере музыкального бизнеса, правообладатель музыкальных произведений и фонограмм) к ООО «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг» (WDSSPR) о взыскании 341 млн руб. за нарушение авторских прав. Предварительное рассмотрение по иску назначено на 25 июня. В офисе ПМИ отказались комментировать иск, так же поступил его крупнейший совладелец Максим Дмитриев.
Согласно данным kartoteka.ru, ПМИ принадлежит руководителю Российского авторского общества (РАО; собирает отчисления с телеканалов, радиостанций, кинотеатров, ресторанов и других площадок в пользу композиторов и поэтов-песенников) Максиму Дмитриеву (32%) и пяти продюсерам: Константину Меладзе, Виктору Дробышу (по 12%), Эрасту Чантурии (20%) и Владимиру Дубовицкому (24%). Прошлый год компания закончила с чистой прибылью 222 млн руб. при выручке 1,08 млрд руб. ПМИ работает с Feduk, Димой Биланом, Нюшей, Филиппом Киркоровым, Zivert и другими.
WDSSPR — бывшее СП студий Disney и Sony, созданное для проката их картин в России. Эта структура была крупнейшим кинопрокатчиком в России, пока в феврале 2020 года Disney и Sony не решили закрыть СП, разделив дистрибуцию в стране. Фильмы теперь выпускают Disney Studios и Sony Pictures, а WDSSPR уже год не работает. В компаниях отказались комментировать претензии ПМИ.
Исковые требования связаны с нарушением прав на музыку, использованную в фильмах, которые прокатывал WDSSPR, считает управляющий партнер Semenov&Pevzner Роман Лукьянов.
С этим предположением согласны зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семенов и адвокат Pen & Paper Екатерина Токарева.
Токарева также допускает, что ПМИ подало иск в защиту прав авторов, осуществляя функции агента РАО. В 2017 году общество решило собирать вознаграждения через посредников. Одним из трех уполномоченных агентов выбрало ПМИ. В РАО не ответили на запрос «Ъ».
Юристы называют сумму иска ПМИ рекордной для музыкальной индустрии. Однако гендиректор Intermedia Евгений Сафронов напоминает: в 2013 году продюсер Максим Фадеев требовал 3 млрд руб. с компании «Индиго Продакшн», представляющей певицу Grooya. Компания обязалась перечислить ему €2,47 млн за создание 12 песен, но на середине сотрудничества прекратила платить. Суд присудил продюсеру более €1,47 млн.
Величину претензий ПМИ Екатерина Токарева объясняет тем, что компенсацию за нарушенное авторское право можно требовать в двукратном размере стоимости использования музыки исходя из цены по лицензионным договорам, и в случае популярного исполнителя сумма получается значительной.
Юристы отмечают, что подобные иски нередко подаются для получения контроля над банкротством. Если иск будет удовлетворен, то ПМИ сможет подать заявление о банкротстве и в его рамках попытаться привлечь компании, контролирующие WDSSPR, к субсидиарной ответственности, объясняет партнер коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев. ПМИ сможет получить контроль над процедурой банкротства с самым крупным денежным требованием в реестре кредиторов, соглашается Анатолий Семенов. Поскольку взыскать с «пустышки» WDSSPR нечего, здесь, по мнению эксперта, «присутствует иной интерес помимо денежного».
Анна Афанасьева