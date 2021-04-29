Опрос: почти половина российских компаний планирует работать с 4 по 7 мая

«48% предприятий и организаций будут работать в нерабочие дни мая, т. к. указ президента о каникулах 1—10 мая позволяет работодателям действовать на свое усмотрение. В 26% компаний персонал не будет работать. Еще 26% работодателей пока не приняли решение», — говорится в опросе.
Почти треть компаний, которые в полном составе уйдут на майские каникулы, составляет малый бизнес, а среди компаний со штатной численностью 100−1 000 человек будет работать 60%.
Также, согласно опросу, чаще всего о том, что будут работать в первую декаду мая, говорили представители банков (73%), производственники (53%) и представители сферы услуг (52%).
Опрос проводился 24—28 апреля 2021 года среди 1 000 представителей кадровых служб и менеджеров по персоналу во всех округах России.
23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Таким образом, период отдыха продлится с 1 по 10 мая включительно.