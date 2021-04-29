10:03 (мск), источник: Forbes
Миллиардер Рэй Далио назвал главную причину коррупции в России
Основатель американского
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Далио отметил, что Россия в построении эффективной экономики сталкивается со множеством препятствий. Но миллиардер советует сосредоточиться на том, как люди себя ведут друг с другом. «Ваши предприниматели просто не научились взаимодействовать друг с другом — они скорее пойдут в обход системы, нежели будут строить ее сообща», — заметил бизнесмен.
Он привел в пример Китай: по словам Далио, коррупция была острой проблемой этой страны. При этом России, в отличие от Китая, оказалось «cлишком сложно построить систему, противодействия ей [коррупции], организовать людей, чтобы они были более продуктивными, сотрудничая между собой», говорит основатель Bridgewater Associates.
Состояние Рэя Далио оценивается в $20,3 млрд, следует из рейтинга Forbes
Далио известен своим талантом предугадывать экономические тренды. Бизнесмен сумел предсказать в том числе финансовый кризис 2008 года. О надвигающейся угрозе он предупреждал в том числе минфин США. Bridgewater Association Далио основал в 1975 году. В 2020-м