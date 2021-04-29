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10:03 (мск), источник: Forbes

Миллиардер Рэй Далио назвал главную причину коррупции в России

Основатель американского хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио назвал основной причиной коррупции в России недостаточное взаимодействие людей друг с другом. Об этом инвестор заявил в интервью РБК.

Источник: AFP 2021

Далио отметил, что Россия в построении эффективной экономики сталкивается со множеством препятствий. Но миллиардер советует сосредоточиться на том, как люди себя ведут друг с другом. «Ваши предприниматели просто не научились взаимодействовать друг с другом — они скорее пойдут в обход системы, нежели будут строить ее сообща», — заметил бизнесмен.

Он привел в пример Китай: по словам Далио, коррупция была острой проблемой этой страны. При этом России, в отличие от Китая, оказалось «cлишком сложно построить систему, противодействия ей [коррупции], организовать людей, чтобы они были более продуктивными, сотрудничая между собой», говорит основатель Bridgewater Associates.

Среди других проблем экономики России Далио отметил неразвитые рынки капитала и небольшие инвестиции в инфраструктуру и образование.

Состояние Рэя Далио оценивается в $20,3 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени. Далио занимает 89 место в списке самых богатых бизнесменов планеты прямо сейчас.

Далио известен своим талантом предугадывать экономические тренды. Бизнесмен сумел предсказать в том числе финансовый кризис 2008 года. О надвигающейся угрозе он предупреждал в том числе минфин США. Bridgewater Association Далио основал в 1975 году. В 2020-м из-за пандемии коронавируса хедж-фонд потерял $12,1 млрд денег инвесторов, но все равно остался лучшим в истории управляющим капиталом, принеся $46,5 млрд прибыли с момента основания, писал в феврале Business Insider.

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