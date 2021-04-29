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13:03 (мск), источник: РБК

«Газпром» отчитался о падении прибыли почти в девять раз

Основными причинами спада названы снижение курса рубля и падение цен на газ.

Источник: РИА "Новости"

По итогам 2020 года прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром», уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 88,7%, или в 8,8 раза. Такие данные приводятся в консолидированном годовом отчете корпорации по стандартам МСФО.

Если в 2019 году прибыль составила более 1,2 трлн руб., то в 2020 году — только 135,3 млрд руб.

«Основным фактором, оказавшим влияние на финансовый результат, стал рост курсов доллара США и евро по отношению к российскому рублю на 19% и 31% соответственно. Это привело к формированию убытка по курсовым разницам по финансовым операциям», — говорится в отчете «Газпрома».

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В документе отмечается, что чистый убыток по курсовым разницам, сложившийся в основном из-за переоценки кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте, составил в 2020 году 604,81 млрд руб., тогда как годом ранее по курсовым разницам была зафиксирована чистая прибыль в 285,581 млрд руб.

«Изменение объясняется повышением курсов доллара США и евро по отношению к российскому рублю на 19% и 31% соответственно за год, закончившийся 31 декабря 2020 года», — указано в отчете.

Кроме того, согласно отчету «значительное влияние» на финансовый результат «Газпрома» в 2020 году «оказало снижение цен на газ и нефть». По данным компании, ее прибыль от продаж в 2020 году сократилась по сравнению с предыдущим годом в 1,8 раза — с 1,12 трлн руб. до 614,8 млрд руб. При этом выручка от продаж снизилась не так сильно — с 7,6 трлн руб. в 2019 году до 6,3 трлн руб. в 2020 году, в том числе выручка от продаж газа — на 751,4 млрд руб., с 3,8 трлн до 3,05 трлн руб. Главной причиной сокращения выручки от продаж газа стало сокращение поступлений от его поставок в страны дальнего зарубежья — на 678,7 млрд руб.

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«Изменение в основном обусловлено уменьшением средних цен (включая акциз и таможенные пошлины), выраженных в рублях, на 24% и уменьшением объемов продаж газа в натуральном выражении на 6%», — подчеркивается в отчете.

В 2020 году выплаты совету директоров и правлению сократились: они составили 3,26 млрд руб. по сравнению с 3,18 млрд руб. в 2019 году.

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