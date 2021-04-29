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19:02 (мск), источник: ТАСС

Таиланд с 1 мая возвращает 14 дней карантина для прибывающих и вводит новые ограничения

Получившие разрешение на въезд в страну до 1 мая и прибывшие до 6 мая смогут воспользоваться сокращенным периодом изоляции в 7−10 дней.

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Источник: Reuters

БАНГКОК, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Таиланда возобновляют с 1 мая двухнедельный карантин для прибывающих в страну на фоне роста числа инфицированных коронавирусом. Об этом в четверг на специальном брифинге сообщил заместитель пресс-секретаря МИД королевства Натапану Нопакун.

По его словам, с 1 мая отменяется сокращенный до 7−10 дней период пребывания в карантине для прибывающих в Таиланд, который действовал с начала апреля. «Между тем люди, получившие разрешение на въезд в страну до 1 мая и прибывшие до 6 мая, смогут воспользоваться сокращенным периодом изоляции в 7−10 дней в зависимости от наличия вакцины», — пояснил он.

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После этого всем «вне зависимости от национальности и наличия прививки необходимо будет проходить 14-дневный карантин». Кроме того, снова запрещено покидать номера, за исключением лечения или прохождения тестов на наличие коронавируса, которые будут производиться трижды.

Вместе с тем Бангкок, а также провинции Чонбури, Чиангмай, Нонтхабури, Патхумтхани и Самутпракан теперь обозначаются «темно-красными» зонами, в которых с 1 мая будет действовать максимальный контроль в связи с высоким числом инфицированных. В «красную» зону попали 45 провинций, а в «оранжевую» — 26. По всей стране ношение защитных масок при выходе на улицу является обязательным, а все развлекательные заведения и школы остаются закрытыми. Комендантского часа нет, однако в нескольких провинциях жителям не рекомендуется в вечернее покидать дома.

Торговые центры могут работать до 21:00 (до 17:00 мск), но с ограниченным числом посетителей и без проведения различных массовых мероприятий.

Жителям зон с максимальным контролем необходимо воздержаться от перемещения между провинциями, если в этом нет крайней необходимости, рестораны там будут работать до 21:00, осуществляя только обслуживание навынос.

«В “красных” зонах ужинать без употребления алкогольных напитков в общепите разрешено до 21:00, в “оранжевых” — до 23:00 (до 19:00 мск)», — пояснил Нопакун. Что касается круглосуточных магазинов, то 24 часа они работают только в «оранжевых» зонах, в двух других — с 04:00 до 23:00 (с 00:00 до 19:00 мск).

Кроме того, в «темно-красных» зонах собираться в одном помещении могут не более 20 человек, в остальных — 50. Спортивные площадки в зонах высокого контроля открыты до 21:00, в оставшейся — без ограничений. Работникам государственных и частных организаций рекомендовано работать из дома еще две недели. Данные ограничения будут действовать как минимум до 14 мая, после чего могут быть пересмотрены в зависимости от складывающейся обстановки.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. На данный момент общее число заразившихся в королевстве превысило 63,5 тыс., вылечились более 35,3 тыс. человек, умерли 188 пациентов. Режим чрезвычайного положения действует до 31 мая.

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