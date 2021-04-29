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20:46 (мск), источник: Forbes

Реальные доходы россиян ускорили падение

Доходы населения падают четвертый квартал подряд. Однако в 2020 году, по новой оценке Росстата, они снизились не так сильно, как сообщалось ранее.

Источник: РИА "Новости"

Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2021 года упали на 3,6% в годовом выражении, сообщил Росстат.

Доходы населения последовательно снижаются на протяжении года, и в первом квартале 2021-го их годовое падение резко ускорилось.
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Данные о реальных доходах россиян Росстат планировал опубликовать 20 апреля, накануне послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, однако перенес публикацию, поскольку информацию потребовалось уточнить, сообщал ранее Forbes представитель статистической службы.

Росстат также пересмотрел и существенно улучшил оценку динамики доходов россиян за 2020 год — и в целом, и за все кварталы. Согласно предыдущей оценке, реальные располагаемые доходы выросли на 1% в первом квартале 2020 года, затем три квартала падали на 7,9%, 5,3% и 1,7% в годовом выражении, а в целом за год снизились на 3,5%. Теперь масштабы падения смягчены: доходы выросли на 1,3% в первом квартале, затем снижались на 7,5%, 5% и 0,9%, а за год упали на 3%. Росстат пересмотрел оценку за 2020 год, поскольку получил более актуальные данные об обороте розничной торговли, пояснил его представитель.

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В первом квартале 2021 года россияне впервые с начала коронакризиса сократили сбережения на банковских депозитах, однако продолжили копить наличные рубли и иностранную валюту. В апреле, по оценке Росстата, 70,8% своих сбережений они хранили в банках и 29,2% держали на руках. Годом ранее соотношение между вкладами и наличными составляло 74% против 26% соответственно.

Сумма наличных на руках у населения в этом месяце достигла 13,9 трлн рублей, из них 8,6 трлн люди держат в рублях.

Занизить годовую динамику реальных доходов в первом квартале 2021 года могли два технических фактора: во-первых, пенсии за апрель 2020 года были выплачены на месяц раньше, в марте, что привело к «провалу» динамики спустя год, в марте 2021-го, но оптически повысит рост в апреле, во-вторых, домохозяйства держат все больше сбережений на брокерских счетах, а Росстат отражает это не в полной мере, рассуждает главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Статистически переток денег на брокерские счета выглядит как сокращение сбережений и «прочих» доходов населения, поясняет он.

Но есть и фундаментальные факторы падения доходов, продолжает Исаков:

Сократились введенные на период пандемии коронавируса меры поддержки доходов населения, например «новогодняя» детская выплата 5000 рублей, снизилось количество выплачиваемых пособий по безработице.

Кроме того, потребительская инфляция ускорилась с 4,9% в конце 2020 года до 5,8%.

Ускорение инфляции обеспечило как минимум один процентный пункт падения доходов, а возможно, и два, уверена главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Кроме того, снижение ставки по депозитам могло частично сократить доходы населения от финансовых операций, допускает она. В целом же такое сильное падение реальных доходов в первом квартале, когда экономика вернулась к более или менее нормальному состоянию, по сравнению с мало затронутым кризисом первым кварталом 2020 года, — плохой сигнал, предупреждает экономист.

Татьяна Ломская

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