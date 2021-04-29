Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 29 апреляМеждународный день танца, открытие электрона и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
11Пожар на «Невской мануфактуре»
18«Поехали!»
22:42 (мск), источник: Life.ru

В Госдуму внесли законопроект о статусе апартаментов

В Госдуму внесён законопроект о правовом статусе апартаментов. Согласно ему Жилищный, Земельный и Градостроительный кодексы должны включать понятие «многофункциональное здание».

Источник: Агентство «Москва»
Статьи
Что видно из окон однушки за 35 млн рублей?

Также документ разрешает перевод нежилых помещений в жилые, но с условием, что они находятся на одной лестничной площадке.

«Предусматривается, что перевод нежилого помещения в жилое помещение в многофункциональном здании допускается, если в жилые помещения переводятся все нежилые помещения на лестничной площадке при условии соблюдения ограничений доступа собственников и пользователей нежилых помещений к жилым помещениям», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что в понятие «многофункциональные здания» включаются постройки, состоящие из нежилых и жилых помещений и расположенные вне границ жилой застройки, например, в общественно-деловой зоне. Планируется предусмотреть критерии для их расположения.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа внести поправки по правовому статусу помещений в многофункциональных зданиях, в том числе используемых для проживания граждан.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Барселона" проиграла "Гранаде" и упустила шанс выйти на первое место в Ла
Пылающая граница: как начался военный конфликт между Киргизией и Таджикист
ЕП принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT
Реальные доходы россиян ускорили падение
Медведев предложил провести эксперимент с четырехдневкой
Пять регионов РФ продлили майские праздники на 11 мая
Болгария объявила об открытии границ для россиян
Вильфанд пообещал россиянам «розовый» май
Опубликована фотография Нью-Йорка разрешением в 120 гигапикселей
Новости партнеров
"Предупреждение Москве": "Сверхсекретный" самолёт подняли в небо
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Россия показала свою главную ударную силу
Мгновенная реакция американцев на правильные слова Путина
Авто
В России выберут «Внедорожник года» В список для голосования вошли более 150 автомобилей, разделенных на десять номинаций
Кино
Волкова, Климова, Кока, Лобода на премьере фильма с Реввой В рамках ММКФ состоялся звездный показ «Прабабушки легкого поведения»
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Ты можешь помочь России - пройди краткий опрос
Россиянин? Здесь важные вопросы для тебя. Удели 5 минут времени
Gnezdo.ru
5 современных российских певиц, которые умеют петь
Звезды, которые раньше дружили, а сейчас враги
Не произноси эти слова полиции никогда
Не забыли кумира всех мужчин СССР? Вот она сегодня
Леди
Дети, которых не было: что такое перинатальные потери Ежедневно в России не рождаются 344 малыша
Дом
Как магазины и рестораны заставляют нас тратить деньги
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Как сохранить холодильник чистым: 7 лайфхаков
Как выглядит дом, в котором жил легендарный советский певец
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь