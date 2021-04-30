Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 мая меняется размер и график получения пенсий Кого ждут доплаты, а кому перечислят деньги досрочно
Фоторепортажи
17Королеве Елизавете II исполнилось 95 лет
11Пожар на «Невской мануфактуре»
09:24 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Пенсионерам и малоимущим упрощают возможность списать долги

Жесткие критерии для получения права на внесудебное банкротство предлагается смягчить для малоимущих граждан. Внесенный единороссами в Госдуму законопроект разрешает упрощенное банкротство должникам с ежемесячным доходом не более двух прожиточных минимумов и без имущества. Юристы положительно оценивают идею, но указывают на проблемы с ее реализацией на практике, поскольку поправки не предусматривают проверку соответствия граждан этим условиям.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Группа депутатов «Единой России» во главе с председателем комитета по контролю и регламенту Ольгой Савостьяновой внесла в Госдуму законопроект, расширяющий круг должников, которые смогут прибегнуть к процедуре личного внесудебного банкротства.

По данным Федресурса, с 1 сентября 2020 года по 28 апреля 2021 года начать внесудебное банкротство смогли лишь 3398 граждан, из них 706 — успели его завершить. Для сравнения: за 2020 год в судебном порядке банкротами признаны 119 тыс. человек.

Главной причиной низкой популярности «внесудебки» юристы называли слишком жесткие критерии, которым не соответствует большинство должников: долги от 50 тыс. до 500 тыс. руб. и завершенное приставами исполнительное производство из-за отсутствия имущества для взыскания.

Депутаты предлагают добавить в закон альтернативный критерий и разрешить упрощенно банкротиться также гражданам, чей ежемесячный доход составляет не более двух региональных прожиточных минимумов (средний по России — 11 653 руб.), при условии отсутствия у них имущества, на которое может быть обращено взыскание. Такие должники могут инициировать внесудебное банкротство, даже если приставы не окончили исполнительное производство по их долгам.

Инициативу парламентарии объясняют тем, что для пенсионеров и малоимущих граждан внесудебное банкротство остается недоступным, наличие даже небольших ежемесячных поступлений позволяет приставам удерживать до половины из них.

Но оставшихся денег недостаточно «для удовлетворения минимальных потребностей человека», в результате отсутствие средств к существованию у таких граждан приведет «к росту уровня бедности в стране», отмечают депутаты.

Во время загрузки произошла ошибка.

По мнению юристов, хотя такая инициатива выглядит как «пиар-ход в преддверии парламентских выборов», она отражает актуальность проблемы ограниченного доступа к «внесудебке».

«Граждане зачастую не могут освободиться от долгов из-за незавершенного исполнительного производства, и проект устраняет эту причину», — говорит глава правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский. По мнению председателя «Банкротного клуба» Олега Зайцева, в поправках нужно уточнить, что речь идет о двух «минимумах» не только на должника, но и каждого из его иждивенцев. «Эта идея укладывается в общий тренд, направленный на поддержку малоимущих граждан. Так, недавно в первом чтении приняли поправки, защищающие прожиточный минимум от взыскания», — констатирует заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов.

В Минэкономики считают, что проект требует детальной проработки вопроса подтверждения дохода граждан, «помимо социальной составляющей внесудебного банкротства важно и недопущение злоупотреблений, которые, ущемляя права кредиторов, могут привести к отказам в кредитовании целых групп граждан».

Никита Филиппов называет главной проблемой законопроекта отсутствие порядка проверки соответствия граждан новым условиям, из-за чего неизбежны проблемы с применением норм на практике. Зайцев полагает, что «можно верить должникам на слово на входе в процедуру и затем дать кредиторам широкие возможности по прекращению “внесудебки”». Филиппов и Олевинский предлагают возложить на МФЦ проверку дохода и имущества граждан через госреестры и ФНС. Но, по мнению Олега Зайцева, лучше поручить это приставам, которые и так обязаны заниматься поиском имущества должника.

Анна Занина, Евгения Крючкова

 В России появилось 3 миллиона финансовых наркоманов
Медведев рассказал, как будут переходить на четырехдневку
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
Франция начнет пускать иностранных туристов с 9 июня
В мае изменится начисление льгот и доплат для пенсионеров
Десятки людей погибли во время религиозного праздника в Израиле
Водителей могут начать тестировать на алкоголизм и наркоманию
Аналитики назвали причины снижения реальных доходов россиян
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Касается всех водителей: сюрприз с 1 июля
Какая судьба ждет российский рубль
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Горячие темы на Авто
Улыбка. Всем добра и перемен. Как в школе. 207
Зажравшиеся люди- кто они? 192
красавец! 180
Ситуация, однако! 55
Новости партнеров
Почти всем взрослым жителям России положена выплата размером 4680 рублей
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Конец эры имплантов: ученые придумали, как отрастить выпавшие зубы
США готовят удар в самый беззащитный район России
Дети
Украшаем яйца. Несколько простых и доступных идей (фото) Пасха совсем скоро
Леди
Что Кожевникова, Иванова и другие надели на церемонию закрытия ММКФ Звезды вышли на красную дорожку в роскошных нарядах
Дом
Как магазины и рестораны заставляют нас тратить деньги
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Как сохранить холодильник чистым: 7 лайфхаков
Как выглядит дом, в котором жил легендарный советский певец
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь