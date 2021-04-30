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04:49 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Благосостояние граждан страдает от изменения структуры сбережений

Улучшив оценку падения реальных располагаемых доходов за 2020 год до 3%, Росстат оценил их снижение в первом квартале 2021 года в 3,6% в годовом выражении. Основная причина — опережающее падение доходов от предпринимательства и прочих доходов, на которые в том числе приходятся поступления от инвестиций в рыночные инструменты, которых в Росстате адекватно не наблюдают.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Росстат снизил оценку падения реальных располагаемых доходов в 2020 году на 0,4 процентного пункта (п. п.), до 3%, за счет повышения оценки доходов от собственности в четвертом квартале. На это, вероятно, повлияло поступление данных от малых компаний, полагает Игорь Поляков из ЦМАКП.

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В первом же квартале 2021 года снижение реальных располагаемых доходов статистики оценили в 3,6%. С учетом сезонности по сравнению со среднеквартальным значением 2018 года падение показателя оказалось таким же, как во втором квартале 2020 года, — 5%. Денежные доходы снизились в первом квартале на 2,8% (в отличие от располагаемых, они включают обязательные платежи и переводы). В их структуре за год заметнее всего снизились доли «прочих доходов» (ненаблюдаемых, в том числе теневых) на 0,6 п. п., до 4,3%.

Это соответствует реальному снижению ненаблюдаемых доходов на 14% в годовом выражении, оценили в ЦМАКП.

Именно эта часть денежных поступлений граждан падала в первом квартале быстрее других — так, доходы от бизнеса сократились на 6%, а их доля оказалась лишь на 0,2 п. п. меньше, чем в первом квартале 2020 года, составив 5,7%.

Быстрее, чем реальные доходы, сокращались социальные выплаты — на 4,4%, а их доля составила 21,7% — на 0,4 п. п. меньше, чем в прошлом году, хотя в последние годы она росла.

Аналитики отмечают несколько причин снижения реальных доходов: это инфляция (она «отъела» от показателя в первом квартале минимум 1 п. п., оценил Александр Исаков из «ВТБ Капитала»), высокая база (в марте 2020 года выплатили апрельские пенсии и начали антиковидные выплаты), сокращение антиковидных соцвыплат в 2021 году и изменение сберегательной тактики граждан — их уход из банковских вкладов на финансовые рынки.

Последнее важно: это уменьшает объем ненаблюдаемых доходов из-за отсутствия у Росстата адекватных возможностей наблюдения таких поступлений.

По оценке господина Исакова, только в 2020 году «недоучет перетока сбережений граждан в рыночные инструменты составил более 1 трлн руб.». Для сравнения, весь пересчет Росстатом номинальных доходов граждан за 2020 год составил 430 млрд руб.

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Судя же по структуре использования доходов, в первом квартале 2021 года процесс продолжился. При крайне высокой доле трат на потребление (88% против 87,2% год назад при ажиотажном спросе) траты на сбережения во вкладах уменьшились на 4,2% (минус 2,6% год назад), а прирост наличных на руках составил 2,8% доходов (2,2% год назад). Это, а также рост инфляционных ожиданий вынудили ЦБ ужесточить ДКП и высказываться за возвращение граждан в банки и ограничение их активности на финансовом рынке.

Отметим, что глава Минэкономики Максим Решетников на коллегии Росстата 28 апреля уже заявил о планах улучшения методологии расчета квартальной динамики доходов населения в силу расхождений оперативной статистики с данными национальных счетов.

Задача как раз и состоит в учете «прочих доходов» от рыночных инструментов — по оценкам господина Полякова, это 17% фонда оплаты труда в системе нацсчетов в 2020 году. «Разговоры ведутся уже 25 лет, и адекватной формы учета таких доходов нет из-за большой доли валютной прибыли и смешанных доходов», — заключает Игорь Поляков.

Алексей Шаповалов

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