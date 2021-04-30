02:42 (мск), источник: Известия
Этанол стоимости: минимальную розничную цену хотят ввести для любого алкоголя
Минфин уже подготовил и внес проект поправок к договору о Евразийском союзе.
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Минфин рассмотрит вопрос установления минимальных розничных цен (МРЦ) на все алкогольные напитки — с такой рекомендацией к ведомству обратились в Совете Федерации, следует из протокола совещания комитета СФ по экономической политике (есть у «Известий»).
В министерстве уточнили, что для этого необходимо внести поправки в договор о ЕЭАС — документ уже подготовлен, идут консультации с ФАС. В Евразийской экономической комиссии уточнили, что получили законопроект Минфина и обсуждают его с экспертами.
Опрошенные «Известиями» аналитики полагают, что мера позволит очистить рынок от контрафакта и защитить от злоупотреблений алкоголем молодежь. Мнения участников отрасли разделились: небольшие и средние производители введение МРЦ поддерживают, крупнейшие транснациональные корпорации выступают против.
Сейчас МРЦ установлена на напитки с содержанием спирта свыше 28%, а также на игристые вина. Введение минимальной планки на менее крепкий алкоголь возможно только после корректировки договора о ЕАЭС. Минфин подготовил проект изменений в этот документ, сообщил заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка министерства Александр Коробутов на совещании по проблемам пивоваренной отрасли. Встреча прошла в комитете Совета Федерации по экономической политике, стенограмма мероприятия есть у «Известий».
По словам чиновника, поправки Минфина предполагают предоставление государствам — участникам ЕАЭС права устанавливать МРЦ на все виды алкоголя и этиловый спирт.
— Данные изменения были согласованы всеми в Российской Федерации, и уже шло обсуждение, оно идет и на межгосударственной основе между представителями [стран ЕЭАС], но, к сожалению, на последнем совещании представитель Федеральной антимонопольной службы высказал сомнение о целесообразности внесения таких изменений в договор [о ЕАЭС], — отметил Александр Коробутов.
По его словам, на данный момент Минфин анализирует, насколько высказанное чиновником ФАС мнение соответствует позиции ведомства в целом. В министерстве надеются, что поправки к договору о ЕАЭС всё же будут приняты, в результате чего появится возможность рассматривать целесообразность установления МРЦ, добавил он.
По итогам совещания в Совфеде рекомендовали Минфину интенсифицировать работу по внесению поправок, позволяющих РФ определять МРЦ на все виды спиртных напитков, говорится в протоколе, подписанном главой комитета Андреем Кутеповым. Протокол совещания направлен в правительство.
«Известия» обратились в Минфин, ЕЭК и ФАС с просьбой уточнить, на какой стадии сейчас находится вопрос внесения поправок в договор и планируется ли ограничить минимальные цены на алкоголь крепостью ниже 28% в случае их принятия.
В ЕЭК уточнили, что проводят отраслевые совещания по совершенствованию договора, включая положение, регламентирующее возможности членов союза регулировать цены. Кроме предложения Минфина разрешить государствам устанавливать МРЦ на все виды спиртных напитков в комиссию поступали и другие инициативы, уточнили там. В частности, о более широких возможностях ценового регулирования алкогольного рынка, а не только определения МРЦ.
ФАС активно участвует в обсуждении данного вопроса на площадке ЕАЭС, заявили в службе. В 2021 году ведомство планирует провести анализ рынка алкогольной продукции, в том числе пивной, и уже направило запросы его участникам. По мнению службы, для формирования взвешенной позиции по МРЦ необходимо дождаться результатов исследования.
«Известия» обратились к участникам рынка с просьбой оценить эффект от введения МРЦ на алкоголь крепостью ниже 28%. В Союзе российских пивоваров напомнили, что давно поддерживают эту идею. Введение минимальной розничной цены на пиво будет способствовать оздоровлению конкуренции в отрасли.
В последние несколько лет в России каждый второй литр напитка попадает к потребителям в качестве акционного товара: почти бесплатно или по цене значительно ниже себестоимости. В легальной рознице постоянно можно приобрести отдельные сорта пива дешевле питьевой воды, например по ценам ниже 40 рублей за
В целом аналогичную позицию высказали и представители винной отрасли. Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович сообщил «Известиям», что производители поддерживают введение минимальной розничной цены. МРЦ уже используют для шампанского, поэтому логично было бы назначить планку и для другой винодельческой продукции, отметил он. По его мнению, МРЦ следует привязать к себестоимости бутылки вина, что поможет нейтрализовать изготовителей, которые демпингуют на рынке за счет напитков сомнительного качества.
Минимальная розничная цена на пиво — крайне вредная мера как для бизнеса и государства, так и потребителя, заявил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Ее появление приведет к катастрофическим последствиям для всех — ограничит возможности потребителей покупать любимые бренды по доступной цене, повысит долю контрафактного алкоголя на рынке и увеличит регуляторную нагрузку на добросовестных производителей.
Сейчас цены регулируются законами рынка и потребительским спросом, и это нормальная ситуация — предпосылок для установления МРЦ на пивоваренную продукцию в России нет, согласилась старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика» Ирина Федорова (входит в группу Carlsberg).
Основная задача введения нижнего порога розничной стоимости на алкоголь — снижение ценовой конкуренции добросовестных и подпольных производителей продукции, прежде всего в легальной рознице, пояснила советник президента ЦСР Елена Разумова. При наличии МРЦ производители контрафакта хотя и не начнут платить акцизы, однако их продукция на полке не будет стоить сильно меньше, чем у законопослушного предприятия, и у последнего сохранится уровень доходности.
Вторая причина может быть связана с намеренным ограничением доступности спиртных напитков для населения, в особенности для молодежи старше 18 лет. При МРЦ многие промоакции станут или невыгодными, или невозможными.
Но, например, на пивоваренном рынке высокая конкуренция будет сдерживать подорожание продукции.
Сегодня водка и прочий крепкий алкоголь, а также игристые вина имеют МРЦ, поэтому возникает закономерный вопрос, почему нет порога у другой продукции, задумался глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Несмотря на то что система ЕГАИС и так регулирует легальность продукции, МРЦ — это скорее механизм контроля качества спиртных напитков. Его распространение на всю продукцию сделает систему универсальной и единообразной.