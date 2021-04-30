ЦБ предупредил о росте активности псевдоброкеров в 2021 году

«Что касается псевдоброкеров. Это непосредственно нелегальная деятельность на финансовом рынке, когда под видом продажи людям якобы финансовых продуктов у них отнимаются деньги. Такая проблема действительно существует, особенно в 2020—2021 году, когда более популярными стали вложения на фондовом рынке, и когда на рынок пришли более 7 млн новых клиентов. Данных за I квартал пока нет. Однако мы уже можем сказать, что наблюдали в этом году существенное увеличение подобных предложений», — сказал он, комментируя сообщение Росфинмониторинга об увеличении жалоб россиян на псевдоброкеров.
Лях уточнил, что регулятор классифицирует подобные компании как нелегальных форекс-дилеров, число которых, по его словам, в 2020 году выросло почти в два раза, до 395 организаций. При этом многие из таких нелегальных участников рынка действовали в интернете, через различные мессенджеры и средства видеосвязи.
Глава департамента ЦБ также добавил, что мошенники предлагают людям быстрый доступ на фондовый и форекс рынок. Они заманивают клиентов с помощью методов социальной инженерии, обманом вынуждают их установить торговый терминал и средство удаленного доступа к компьютеру.
«Затем якобы трейдер проводит торговые операции в терминале клиента. Но на самом деле никаких действий не совершается, деньги клиента просто переводятся на счета компаний или физлиц и обналичиваются», — отметил он.
Ранее Росфинмониторинг сообщил об увеличении числа жалоб граждан на организации, которые ведут свою деятельность под видом брокерских компаний, предлагая вложить деньги в якобы высокодоходные проекты. В ведомстве уточнили, что в большинстве случаев мошенники используют стандартные схемы, предлагая россиянам заработать на инвестициях на финансовом рынке или на курсах криптовалют.