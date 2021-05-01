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13:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Новый смартфон Xiaomi и другие крутые гаджеты на AliExpress продают с большими скидками

Современная техника призвана сделать нашу жизнь легче и комфортнее. А раз так, то почему бы не прикупить себе такого «помощника».

В нашей подборке мы собрали самые топовые гаджеты для работы, учебы, отдыха, здоровья, безопасности, чтобы каждый смог найти что-то для себя. А огромные скидки, удобная и быстрая доставка обязательно сделают ваши покупки еще приятнее. Не забывайте собирать купоны и промокоды, и следить за дополнительными скидками.

Для еще более выгодных покупок не забывайте собирать купоны и промокоды, и следить за дополнительными скидками. Также советуем поторопиться — популярные товары разбирают очень быстро.

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Датчик температуры и влажности от Xiaomi

Стильный и компактный цифровой термометр/гигрометр Xiaomi станет надежным и незаменимым помощником в быту для всех, кто ценит свое здоровье и комфорт. Беспроводной гаджет с поддержкой Bluetooth точно измеряет температуру и влажность в помещении с минимальной погрешностью. Из особенностей можно отметить высокое качество устройства, устойчивость к влаге, низкое потребление энергии и управление через фирменное приложение Mi для смартфонов. Кроме того сейчас термометр можно приобрести по скидке с быстрой доставкой.

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Что пишут в отзывах: Очень классные датчики. На картинке кажутся не такими крошечными. Датчик температуры и влажности реагируют очень быстро (в руках меняются показания). Удобно, что запоминают и строят график изменения температуры и влажности. В любой момент можно посмотреть старые показания. Очень доволен и рекомендую к покупке в этом магазине — здесь дешевле всего. Продавцу спасибо за поддержку. Доставили быстро, меньше месяца.

Датчик температуры и влажности от Xiaomi
Глобальная версия Xiaomi Redmi Note 10S

Новейший смартфон Xiaomi Redmi Note 10S с 64-мегапиксельной четырехъядерной камерой станет отличный приобретением для любителей фотографировать и не менее сильно порадует тех, кто мечтал о крутом и быстром смартфоне за вменяемые деньги. Не упустите свой шанс: только два дня в рамках флеш-распродажи 28 и 29 апреля новинка от Xiaomi будет продаваться со скидками до 30%!

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В отзывах пишут:
  • Отличный телефон - качество сборки, материалов и характеристики все на высоком уровне. NFC есть!!! Поэтому оптимальный выбор. Быстрая отправка и доставка. По промоакции 28-29 апреля на Алиэкспресс за такую цену - вообще топ!
Глобальная версия Xiaomi Redmi Note 10S
Качественный проектор для домашнего кинотеатра

Устроить у себя домашний кинотеатр значительно проще, чем кажется. Идеальным вариантом для воплощения этой цели является компактный и современный проектор. Его можно использовать отдельно с картой памяти или подключить к смартфону и игровой приставке и наслаждаться сочными цветами, отличным звуком и огромной картинкой с минимальным затратами. Проектор оснащен улучшенной ЖК-матрицей, а также мощной LED лампой со световым потоком в 7000 люменов, что обеспечивает превосходную картинку с широким цветовым диапазоном, а благодаря обновленной системе охлаждения уровень шума снизился до минимального.

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В отзывах пишут:
  • Крутой проектор. Картинка за эти деньги шикарная, детализированная, четкая. Расстояние от экрана до линзы 2.8 м, размер проекции где-то 2 на 1,2-1,4 м, можно и больше, но мне и этой диагонали достаточно. Звук классный, даже внешней акустики не надо, он сравним с колонками блютус от jbl и им подобным, громкий и басовитый. Про шумность, шум турбинки примерно как шумит системный блок компьютера, при просмотре кино это совсем не замечается. Купил базовую версию без андроида, все фильмы которые я запускал с флешки через встроенный проигрыватель работали исправно и не в одном из них не было проблем со звуком. Жесткий диск на 320 гб не потянул почему-то, а с флешки на 64 спокойно файлы грузит. Подключал ps3 - все шикарно.
Качественный проектор для домашнего кинотеатра
Ультразвуковой скрабер для лица

Ультразвуковой скрабер для глубокой чистки лица - это волшебный гаджет, который способен значительно облегчить жизнь современных девушек и сократить затраты на походы к косметологу. Симпатичный, легкий и многофункциональный прибор не только бережно удаляет грязь, черные точки и очищает поры нежной кожи лица, но и обладает массой других полезных функций. Например, функцией массажа, что стимулирует выработку коллагена и помогает разглаживать морщины и делать кожу более подтянутой и гладкой. 

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В отзывах пишут:
  • Лицо очистила за минут 15. Вытаскивает все черные точки, сальные нити, прыщи. Кожа теперь дышит, это невероятно приятно. Делала на мокрое лицо, не использовала никакие гели специальные, но думаю с ними будет еще круче очищение. Но и на мокрое лицо просто супер. Я очень рада и не жалею о покупке. Экономия, не надо платить за процедуры и терять время на это. 
Ультразвуковой скрабер для лица
Цветные беспроводные наушники

Лучшие беспроводные наушники с алиэкспресс в эту грандиозную распродажу можно купить по смешным ценам. Яркие, водонепроницаемые наушники-капли отлично подойдут как для повседневного использования, так и для занятий спортом. Имеют защиту от отпечатков пальцев и устойчивы к царапинам. В режиме разговора держат заряд около двух часов, а время воспроизведения музыки составляет до 3 часов. Для выбора доступны шесть разных цветов. 

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В отзывах пишут:
  • Наушники супер, сразу подключаются без проблем. Мои первые беспроводные наушники. Звук приличный. Трек отслеживался полностью. Брала белые маме и желтые себе. Мама тоже довольна.
Цветные беспроводные наушники
Универсальная камера наблюдения

Беспроводная IP камера, наверняка понравится тем, кто ценит комфорт и безопасность своего дома и семьи. Устройство для видеонаблюдения имеет функцию управления через приложение и удаленный просмотр, звуковой сигнал тревоги, датчик движения, автослежение, режим ночного видения, WI-FI и двустороннее аудио. Может использоваться в качестве видеоняни в присмотре за маленькими детьми или пожилыми людьми. 

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В отзывах пишут:
  • Доставка за неделю (Москва). Работает, как заявлено. Движения очень тихие. ИК-подсветка достаточно мощная - 6-7 метров. Настройки просты и интуитивно понятны. 3 недели работает нормально. Научился передавать звук со смартфона на камеру - надо удерживать символ микрофончика - тогда звук идет со смарта на камеру. Запись на карту идет нормально - хоть по движению, хоть постоянно в цикле. 32G хватает на 3 дня в среднем качестве. В целом доволен. Рекомендую.
Универсальная камера наблюдения
Беспроводная зарядная станция для устройств Apple

Стильная и компактная зарядная станция для устройств Apple, которая одновременно может заряжать четыре устройства - это настоящая находка для поклонников “яблочной” техники. Возможность разместить телефон горизонтально и вертикально позволит смотреть фильмы, читать, работать и проводить видеозвонки не прерывая зарядку. Станция поддерживает функцию быстрой зарядки и не занимает много места.

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В отзывах пишут:
  • Заказывал сразу с блоком, положили его в одну коробку с площадкой. Все работает, часы, два телефона и наушники заряжает вместе. Скорость не проверял. Сделано добротно. Рекомендую. Спасибо продавцу.
Беспроводная зарядная станция для устройств Apple
Велосипедный компьютер

Велосипедный сезон уже открыт, а значит самое время позаботиться об экипировке и нужных гаджетах. Одним из таких необходимых устройств является водонепроницаемый беспроводной велосипедный компьютер. Компьютер точно показывает расстояние, время и скорость, а благодаря комфортной подсветке пользоваться им удобно даже в темное время суток. 

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В отзывах пишут:
  • Хороший велокомпьютер. Устанавливается легко, все заявленные функции работают. При покупке учтите, что беспроводной вариант запускается только с кнопки. По началу движения - запускается только проводной вариант.
Велосипедный компьютер
Мощная bluetooth- колонка

Портативная bluetooth-колонка обладает отменным качеством звука, стильным дизайном и относительно легким весом. Фирменная батарея обеспечивает до 12 часов воспроизведения в режиме нон-стоп. Кроме того, динамик обладает водонепроницаемым корпусом, так что не боится ни проливных дождей, ни пролитых жидкостей, ни полного погружения в воду. Колонку сейчас можно приобрести по скидке и с быстрой доставкой Плюс. 

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В отзывах пишут:
  • Колонки просто бомба! Anker есть Anker, давно пользуюсь товарами этого бренда, никогда никаких нареканий к качеству товара не было, поддержка магазина выше всяких похвал! Заказал сразу две колонки, соединил между собой по TWS. Четкое стерео со сбалансированными частотами! Одновременно закал к ним чехлы, все пришло в один день. Покупкой очень доволен, не жалко ни копейки потраченных денег! Категорически рекомендую (лучше сразу две, кстати, так выходит значительно дешевле)!
Мощная bluetooth- колонка
Видеорегистратор с GPS

Многофункциональный видеорегистратор со встроенным GPS и улучшенным изображением позволит вам чувствовать себя на дороге более уверенно и безопасно.  Устройство совместимо с камерами заднего вида и может обеспечить двухканальную запись с полным обзором. Встроенный GPS отслеживает и отображает данные о поездке в реальном времени, включая время, скорость и координаты. Видеорегистратор имеет функцию 24-часового наблюдения за парковкой, и начнет автоматическую запись при любом движении или встряске. Кстати, все аварийные видеокамера автоматически блокирует от перезаписи, так что можно не бояться потерять важную информацию. Приятным бонусом к покупке будет быстрая доставка Плюс. 

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В отзывах пишут:
  • Регистратор отличный. Снимает хорошее видео. При получении посылки не выкидывайте сразу упаковку, так как при заказе флешки ее упаковывают в отдельный пакет, приматывают плотно к коробке регистратора и ее практически не видно. При подключении по WI-FI к регистратору при скачивании роликов интернет трафик не используется, и это очень радует. Зарядить регистратор не в автомобиле, а дома можно только в режиме либо записи, но лучше в режиме просмотра роликов в галерее и желательно при выключенном экране. В режиме парковки регистратор не зарядить. Что не понравилось, не высвечивается уровень заряда батареи. А в целом нормально. Регистратор желательно на жаре не оставлять аккумулятор внутри может раздуться. Понравился блок зарядки в прикуриватель, присутствует еще один разъем для заряда телефона. В общем, советую брать.
Видеорегистратор с GPS
Переносной велосипедный мини-насос

Велосипедный мини-насос IQ310 INBIKE суперлегкий. Подходит для горного, шоссейного или складного велосипеда. В комплект товара для дома и сада на алиэкпресс входят: насос, держатель для насоса, винт, застежка «липучка». Автомобильный и спортивный тип клапана, удобен для переноски (20 см / 7,8 дюймов). Поставляется в комплекте с воздушным манометром. Товары отправляются со склада в течение 24 часов. Заказывайте алиэкспресс-товар по ускоренной доставке на сайте.

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  • Продавец отправил очень быстро. До Уфы посылка за 6 дней дошла. Насос на первый взгляд неплох. Манометр показывает, вроде, актуальную информацию. До 7 очков накачал, дальше уже тяжеловато. В принципе для шоссера отличный вариант. Единственный нюанс, на раму крепить не стоит, так как есть риск потерять и не заметить. У меня есть поясная сумка, катаю с ней, так вот туда две камеры, данный качок и набор шестигранников вошли отлично.
Переносной велосипедный мини-насос
Ночник для унитаза

Чтобы не включать ночью главное освещение, используют ночники. Ночник для унитаза - одно из самых гениальных изобретений в этом плане. Он помогает не будить весь дом, а еще очень нравится детям. Разноцветная лампочка помогает отучить малышей от горшка и приучить к унитазу. Работает отлично! Сложно не соблазниться такой красотой.

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В отзывах пишут:
  • Очень интересная вещь, нам она очень нравится, а ребенку очень-очень нравится. Спасибо большое продавцу. Рекомендую!!!
Ночник для унитаза
Наружная камера наблюдения с Wi-Fi

Беспроводная камера наблюдения с 4-кратным зумом, двусторонним аудио и с функцией локального резервного копирования до 128 Гб. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым, защищенным от солнца и пыли, и устойчив к морозам и перепадам температур, а потому подходит для любого климата. К другим преимуществам можно отнести удаленный доступ и регулировку угла поворота и наклона. Отличным бонусом является огромная скидка и быстрая доставка из России. 

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В отзывах пишут:
  • Заказываю 4 камеру. Все работают без нареканий. Подключены по wi-fi. Одна висит на улице, испытания в -35 градусов прошла успешно. Все пишут на собственные карты памяти. 32 гб хватает на неделю записей. Цена на данную камеру у этого продавца одна из самых низких.
Наружная камера наблюдения с Wi-Fi
Глянцевая беспроводная зарядка

Чем меньше проводов, тем лучше! В этом смысле  беспроводное зарядное устройство - это просто незаменимая вещь в доме или на работе. Зарядка имеет круглую форму и очень стильный глянцевый дизайн. Можно выбрать белый или черный цвет. Устройство поддерживает функцию быстрой зарядки, а светодиодный индикатор подскажет, когда устройство заряжено полностью. Сейчас в честь распродажи 11 лет Алиэкспресс купить беспроводное зарядное устройство можно со скидкой в 50% и быстрой доставкой из России.

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В отзывах пишут:
  • Пока что нравится, компактный, смотрится стильно и удобный для зарядки. Во время заряда по кругу пульсирует синий цвет, во время простоя горит красным в одном из уголков. Ток заряда будет зависеть от телефона и его поддержки. Снизу резиновые ножки, по столу не скользит. Размеры: в ширину 101 мм, а толщина 7 мм. Комплектный кабель в длину 1 м. Товар выслали через 4 дня, в пупырчатом пакете-конверте. Упаковано было в фирменный зип-пакетик. Посылка отслеживалась на всем пути. 
Глянцевая беспроводная зарядка
Бита со встроенным фонариком

Необычное, но довольно удачное сочетание прочной биты из алюминиевого сплава и мощного фонарика превращают это устройство в универсального помощника в  экстремальных или опасных условиях. Прочный материал корпуса при необходимости легко сможет разбить стекло или кирпичи, а встроенный внутрь фонарик имеет три разных режима освещения. Кроме того корпус биты водостойкий, так что устройство будет спокойно работать под дождем или короткое время в воде. 

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В отзывах пишут:
  • Отличный фонарик и устройство личной защиты. Хороший вес, но не слишком тяжелый. Работает на 4 батарейках AA и имеет три режима освещения. Один из них - эффект стробоскопического света, который обязательно привлечет внимание.
Бита со встроенным фонариком
Удобные беспроводные наушники с радио

Hi-Fi стерео наушники входят в топ беспроводных наушников с алиэкспресс. В гарнитуре есть поддержка FM, встроенный микрофон и слот для SD-карт. Время воспроизведения музыки составляет 8-9 часов, а заряжаются они через USB. Кроме того, в наушниках есть 3,5 мм аудио разъем, что обеспечивает простое проводного подключение. Лучшие беспроводные наушники с алиэкспресс 2021 сейчас можно купить по скидке до 60%. 

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В отзывах пишут:
  • Доставка быстрая. А вот упаковано слабовато. Коробка сильно помялась и для подарка уже не подходит. Наушники целые. В комплекте кабель для зарядки и инструкция. Звук хороший. Музыку с SD карточек воспроизводит. FM радио ловит, но при ходьбе бывают помехи. Микрофон неплохой, слышно, понятно. Аккумулятора хватает надолго. За свою цену хорошие наушники.
Удобные беспроводные наушники с радио
Мини-дрон с камерой 4K

Компактный, но достаточно мощный и надежный дрон с камерой 4K, 50-кратным зумом и WI-FI, станет отличным подарком как для взрослых, так и для детей. Дрон прост в управлении (работает от пульта или с помощью приложения на смартфоне), имеет стабилизацию и не боится жесткого приземления. Немаловажно и то, что сейчас его можно купить по скидке в 50%, а доставка из России гарантирует быстрое получение товара.  

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В отзывах пишут:
  • Товар пришел очень быстро.Брал версию с камерой 4К и тремя аккумуляторами. Упакован, как обычно, хорошо, чтобы не пострадал во время путешествия. Выглядит немного меньше, чем ожидалось. Очень легкий, запускать во время хоть какого-нибудь ветерка не получится - унесет. В целом, впечатление от покупки положительное, приобретением доволен. Запускать можно, как с пульта д/у (как обычный вертолетик), так и через приложение на смартфоне или планшете. Для пульта нужны три батарейки АА. Связь с телефоном осуществляется через WI-FI. Запись видео и фото идет в память смартфона, у дрона нет своей памяти. Видео пишет в размере 2048*1080, фото в размере 4096*2160, но шикарного качества ждать не стоит, так как оно зависит больше от объектива, а не от количества мегапикселей. поэтому, радует, хотя бы, наличие этой функции.
Мини-дрон с камерой 4K
Эпилятор по отличной цене

Качественный беспроводный эпилятор за полцены порадует любую девушку. Наконец можно будет попрощаться с бритвами и ежедневными процедурами в душе. После эпилятора ножки остаются гладкими очень долго. Товар доставят из России за несколько дней.

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  • Просто отличный эпилятор. Заряд держит долго, выдерживает все волоски, очень рекомендую продавца. P. S. В области подмышек нужно быть осторожнее, может зажевать кожу.
Эпилятор по отличной цене
Классный ноутбук

Компактный и легкий ноутбук, идеальный по соотношению цены и качества. Достаточно мощный, подойдет для работы или учебы на удаленке. Дополнительно можно приобрести действующую в России гарантию.

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В отзывах пишут:
  • Такой великолепный ноутбук! Мне нравится! Пришло довольно быстро с учетом нестабильности доставки во время COVID-19. Упаковка защищает ноутбук, прочная коробка, внутри коробки очень плотный слой пены. Весь корпус изготовлен из металла и совсем не тяжелый. Отличное качество за такую цену. Я в основном использую его, чтобы смотреть видео и работать в офисе. Стеклянная панель выглядит отлично, очень гладкая. Размер экрана 14,1 дюйма делает просмотр фильма очень приятным! Я добавил SD карту на 128 ГБ для просмотра фильмов, чтобы было очень удобно. Работает в офисе очень быстро.
Классный ноутбук
Надежный пауэрбанк по суперцене

Во время главной распродажи года можно купить очень хороший пауэрбанк с большой скидкой. Его преимущества: много портов для одновременной зарядки нескольких устройств (через переходник можно заряжать даже ноутбук), цифровой дисплей и большая мощность по сравнению со среднестатистическими пауэрбанками.

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В отзывах пишут:
  • По сравнению с моей старой это просто монстр. Очень много разъемов, как раз то, что нужно. Удобная индикация. С телефоном работает режим быстрой зарядки. Разъем type C работает на вход и выход, что, я считаю, очень удобно, не попутаешь. В общем, я доволен.
Надежный пауэрбанк по суперцене
Крутые беспроводные наушники

Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?

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В отзывах пишут:
  • Наушники бомба. Звук чистый четкий, все супер, я очень довольна, доехали за месяц, заряжены на 88% приехали, если бы можно было, я бы и 10 звезд поставила.
Крутые беспроводные наушники
Стильные смарт-часы

Отличные и стильные смарт-часы, которые пригодятся и во время занятий спортом и в повседневной жизни. Часы совместимы практически со всеми смартфонами, водонепроницаемые и обладают такими же функциями, как и другие популярные трекеры. Есть вариант с  доставкой прямо из России и с гарантией, действующей на территории России в течение года. Сейчас продаются с большой скидкой, успейте купить!

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  • Функционал, как на обычном фитнес-браслете, но форм-фактор посолиднее и посимпатичнее. Звонящего абонента часы определяет, смс показывает, душ в них принимать можно. Будильник работает, шагомер тоже.
Стильные смарт-часы
Умная колонка «Капсула»

Акустическая система, искусственный интеллект и помощник в делах в одном устройстве. Сделает вашу жизнь проще и приятнее. Внутри «Капсулы» живет дружелюбный голосовой помощник Маруся. Задайте ей вопрос, попросите развлечь вас, включить музыку, поиграть с ребенком или рассказать о последних новостях. Если вы еще не знакомы с Марусей, самое время это исправить! Сейчас очень выгодно оформить комбо-подписку от «ВКонтакте», которая объединяет доступ к музыкальным сервисам соцсети, скидки на еду, такси, а также дополнительные бонусы. Оформить подписку можно на странице vkcombo.ru, а ее стоимость равна цене на подписку на Музыку ВКонтакте — всего 149 рублей.

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В отзывах пишут:
  • Она большущая) интересная игрушка, качество звука отличное, функций достаточно, товаром довольна. Продавец отправлял товар целый месяц и не отвечал на сообщения. Но после отправки, товар пришёл за 4 дня до двери.
Умная колонка «Капсула»
Электротренажер для пресса

Почем стоит купить? Потому что в зал идти не всегда хочется, дома заниматься не так уж и удобно, а форму надо как-то поддерживать. Тренажер снабжен аккумулятором, батарейки ему не нужны (зато USB-кабель в комплекте). Производитель обещает до четырех часов работы после часа зарядки и обещает заметный эффект после 8−10 недель использования тренажера.

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В отзывах пишут:
  • Доставка менее недели. В комплекте инструкция. Три накладки и три блока, а также кабель для зарядки. Зарядка всех блоков может осуществляться одновременно, за счет трех ответвлений. Итак, изделие просто в использовании. Всего 6 режимов, переключаются нажатием кнопки М. А также есть регулятор мощности +-. Прибор интересный. Я новичок в этом плане, спортом давно не занималась. Уже 1 и 2 уровни мощности для меня довольно ощутимы. Определенно присутствует стимуляция мышц
Электротренажер для пресса
Мгновенный водонагреватель

Проточный электрический водонагреватель поможет вам быстро нагреть воду в кране. Сколько бы минут не был открыт кран, вода постоянно будет оставаться горячей. У данного водонагревателя хорошее сочетание мощности и скорости нагрева воды. Монтируется очень просто. Само по себе устройство компактно, не занимает много места. Греть воду можно, не накапливая ее в какой-либо емкости.

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В отзывах пишут:
  • Хорошее качество. Подключили к колонке на улице... регулировать можно теплее или холоднее. Если плохой напор, то не работает 
Мгновенный водонагреватель
Умная винная пробка

Вакуумная пробка из нержавеющей стали будет хранить открытое вино еще долго. Суть этого девайса в том, что в бутылку не попадает кислород. Если ее перевернуть, вино не выльется. У пробки строгий лаконичный дизайн, извлекается она легко. Отлично подойдет в качестве подарка.

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В отзывах пишут:
  • Описание точное. Пробка именно то, что и ожидалось. Доставка три недели. Что довольно таки быстро для небольшой коробочки.
Умная винная пробка
Фитнес-трекер

Самая популярная модель фитнес-трекера от известного бренда Xiaomi. Цветной дисплей, сменные ремешки, сильная батарея и множество функций — и все это по очень привлекательной цене. Доставка из России — значит, вы получите свой трекер очень быстро. Кстати, вы можете присмотреть себе в этом магазине еще каких-нибудь классные и нужные гаджеты.

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В отзывах пишут:
  • Все супер: упаковано хорошо, товар качественный, я довольна! При сопряжении с приложением прилетели обновы, язык поменяла в настройках. Сенсор чуткий, браслет удобный и приятный на ощупь. Коннектила с Хонор 20про, всё отлично. В этот раз взяла с дополнительным металлическим браслетом, удобный и хорошо сидит на руке.
Фитнес-трекер
Электрическая зубная щетка по суперцене

Водонепроницаемая щетка с таймером, 4 режимами работы и работой до 30 дней без подзарядки. Поставляется с 3 сменными головками в комплекте. Товар доставляют быстро из России.

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В отзывах пишут:
  • Суперщётка, супердоставка, советую всем. Спасибо. Сразу заказал вторую, подруге очень понравилась.
Электрическая зубная щетка по суперцене
Цифровой деревянный будильник

Светодиодный деревянный будильник отлично впишется в интерьер вашей спальни или офиса. Прибор с голосовым управлением, помимо прямых «обязанностей», также сообщит о температуре. Питаются часы как через USB, так и от 3-х ААА батареек (не входят в комплект). Яркость можно регулировать самостоятельно. Ускоренная доставка из России.

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В отзывах пишут:
  • Пришло в хорошем состоянии, все работает. Подсветка регулируемая, градусы показывают точную информацию. Остался доволен как слон.
Цифровой деревянный будильник
Светодиодная лампа для компьютера

Если вы ищете крутые гаджеты с Алиэкспресс, то советуем обратить внимание на стильную, легкую и очень удобную светодиодную лампу, которая является настоящей находкой для тех, кто проводит время у компьютера в темное время суток.Лампа имеет 3 оттенка свечения и обеспечивает максимальный комфорт для глаз при работе с компьютерным монитором. Кроме того, можно регулировать ее наклон и яркость освещения. Кстати, купить лампу можно с быстрой доставкой Плюс и неплохой скидкой.

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В отзывах пишут:
  • Доставка по России очень быстрая, правда коробка пришла помятая с одной стороны, но лампа не повреждена. Работает без нареканий, на монитор встала хорошо. В комплекте шел usb провод. Подключил его к usb-выходу монитора и все работает без дополнительных подключений к чему-либо. Работать стало удобнее, лишнюю лампу со стола можно убрать. В общем, продуктом очень доволен. С продавцом не общался.
Светодиодная лампа для компьютера
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