Новый смартфон Xiaomi и другие крутые гаджеты на AliExpress продают с большими скидками
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Стильный и компактный цифровой термометр/гигрометр Xiaomi станет надежным и незаменимым помощником в быту для всех, кто ценит свое здоровье и комфорт. Беспроводной гаджет с поддержкой Bluetooth точно измеряет температуру и влажность в помещении с минимальной погрешностью. Из особенностей можно отметить высокое качество устройства, устойчивость к влаге, низкое потребление энергии и управление через фирменное приложение Mi для смартфонов. Кроме того сейчас термометр можно приобрести по скидке с быстрой доставкой.
Что пишут в отзывах: Очень классные датчики. На картинке кажутся не такими крошечными. Датчик температуры и влажности реагируют очень быстро (в руках меняются показания). Удобно, что запоминают и строят график изменения температуры и влажности. В любой момент можно посмотреть старые показания. Очень доволен и рекомендую к покупке в этом магазине — здесь дешевле всего. Продавцу спасибо за поддержку. Доставили быстро, меньше месяца.
Новейший смартфон Xiaomi Redmi Note 10S с 64-мегапиксельной четырехъядерной камерой станет отличный приобретением для любителей фотографировать и не менее сильно порадует тех, кто мечтал о крутом и быстром смартфоне за вменяемые деньги. Не упустите свой шанс: только два дня в рамках флеш-распродажи 28 и 29 апреля новинка от Xiaomi будет продаваться со скидками до 30%!
Отличный телефон - качество сборки, материалов и характеристики все на высоком уровне. NFC есть!!! Поэтому оптимальный выбор. Быстрая отправка и доставка. По промоакции 28-29 апреля на Алиэкспресс за такую цену - вообще топ!
Устроить у себя домашний кинотеатр значительно проще, чем кажется. Идеальным вариантом для воплощения этой цели является компактный и современный проектор. Его можно использовать отдельно с картой памяти или подключить к смартфону и игровой приставке и наслаждаться сочными цветами, отличным звуком и огромной картинкой с минимальным затратами. Проектор оснащен улучшенной ЖК-матрицей, а также мощной LED лампой со световым потоком в 7000 люменов, что обеспечивает превосходную картинку с широким цветовым диапазоном, а благодаря обновленной системе охлаждения уровень шума снизился до минимального.
Крутой проектор. Картинка за эти деньги шикарная, детализированная, четкая. Расстояние от экрана до линзы 2.8 м, размер проекции где-то 2 на 1,2-1,4 м, можно и больше, но мне и этой диагонали достаточно. Звук классный, даже внешней акустики не надо, он сравним с колонками блютус от jbl и им подобным, громкий и басовитый. Про шумность, шум турбинки примерно как шумит системный блок компьютера, при просмотре кино это совсем не замечается. Купил базовую версию без андроида, все фильмы которые я запускал с флешки через встроенный проигрыватель работали исправно и не в одном из них не было проблем со звуком. Жесткий диск на 320 гб не потянул почему-то, а с флешки на 64 спокойно файлы грузит. Подключал ps3 - все шикарно.
Ультразвуковой скрабер для глубокой чистки лица - это волшебный гаджет, который способен значительно облегчить жизнь современных девушек и сократить затраты на походы к косметологу. Симпатичный, легкий и многофункциональный прибор не только бережно удаляет грязь, черные точки и очищает поры нежной кожи лица, но и обладает массой других полезных функций. Например, функцией массажа, что стимулирует выработку коллагена и помогает разглаживать морщины и делать кожу более подтянутой и гладкой.
Лицо очистила за минут 15. Вытаскивает все черные точки, сальные нити, прыщи. Кожа теперь дышит, это невероятно приятно. Делала на мокрое лицо, не использовала никакие гели специальные, но думаю с ними будет еще круче очищение. Но и на мокрое лицо просто супер. Я очень рада и не жалею о покупке. Экономия, не надо платить за процедуры и терять время на это.
Лучшие беспроводные наушники с алиэкспресс в эту грандиозную распродажу можно купить по смешным ценам. Яркие, водонепроницаемые наушники-капли отлично подойдут как для повседневного использования, так и для занятий спортом. Имеют защиту от отпечатков пальцев и устойчивы к царапинам. В режиме разговора держат заряд около двух часов, а время воспроизведения музыки составляет до 3 часов. Для выбора доступны шесть разных цветов.
Беспроводная IP камера, наверняка понравится тем, кто ценит комфорт и безопасность своего дома и семьи. Устройство для видеонаблюдения имеет функцию управления через приложение и удаленный просмотр, звуковой сигнал тревоги, датчик движения, автослежение, режим ночного видения, WI-FI и двустороннее аудио. Может использоваться в качестве видеоняни в присмотре за маленькими детьми или пожилыми людьми.
Доставка за неделю (Москва). Работает, как заявлено. Движения очень тихие. ИК-подсветка достаточно мощная - 6-7 метров. Настройки просты и интуитивно понятны. 3 недели работает нормально. Научился передавать звук со смартфона на камеру - надо удерживать символ микрофончика - тогда звук идет со смарта на камеру. Запись на карту идет нормально - хоть по движению, хоть постоянно в цикле. 32G хватает на 3 дня в среднем качестве. В целом доволен. Рекомендую.
Стильная и компактная зарядная станция для устройств Apple, которая одновременно может заряжать четыре устройства - это настоящая находка для поклонников “яблочной” техники. Возможность разместить телефон горизонтально и вертикально позволит смотреть фильмы, читать, работать и проводить видеозвонки не прерывая зарядку. Станция поддерживает функцию быстрой зарядки и не занимает много места.
Велосипедный сезон уже открыт, а значит самое время позаботиться об экипировке и нужных гаджетах. Одним из таких необходимых устройств является водонепроницаемый беспроводной велосипедный компьютер. Компьютер точно показывает расстояние, время и скорость, а благодаря комфортной подсветке пользоваться им удобно даже в темное время суток.
Хороший велокомпьютер. Устанавливается легко, все заявленные функции работают. При покупке учтите, что беспроводной вариант запускается только с кнопки. По началу движения - запускается только проводной вариант.
Портативная bluetooth-колонка обладает отменным качеством звука, стильным дизайном и относительно легким весом. Фирменная батарея обеспечивает до 12 часов воспроизведения в режиме нон-стоп. Кроме того, динамик обладает водонепроницаемым корпусом, так что не боится ни проливных дождей, ни пролитых жидкостей, ни полного погружения в воду. Колонку сейчас можно приобрести по скидке и с быстрой доставкой Плюс.
Колонки просто бомба! Anker есть Anker, давно пользуюсь товарами этого бренда, никогда никаких нареканий к качеству товара не было, поддержка магазина выше всяких похвал! Заказал сразу две колонки, соединил между собой по TWS. Четкое стерео со сбалансированными частотами! Одновременно закал к ним чехлы, все пришло в один день. Покупкой очень доволен, не жалко ни копейки потраченных денег! Категорически рекомендую (лучше сразу две, кстати, так выходит значительно дешевле)!
Многофункциональный видеорегистратор со встроенным GPS и улучшенным изображением позволит вам чувствовать себя на дороге более уверенно и безопасно. Устройство совместимо с камерами заднего вида и может обеспечить двухканальную запись с полным обзором. Встроенный GPS отслеживает и отображает данные о поездке в реальном времени, включая время, скорость и координаты. Видеорегистратор имеет функцию 24-часового наблюдения за парковкой, и начнет автоматическую запись при любом движении или встряске. Кстати, все аварийные видеокамера автоматически блокирует от перезаписи, так что можно не бояться потерять важную информацию. Приятным бонусом к покупке будет быстрая доставка Плюс.
Регистратор отличный. Снимает хорошее видео. При получении посылки не выкидывайте сразу упаковку, так как при заказе флешки ее упаковывают в отдельный пакет, приматывают плотно к коробке регистратора и ее практически не видно. При подключении по WI-FI к регистратору при скачивании роликов интернет трафик не используется, и это очень радует. Зарядить регистратор не в автомобиле, а дома можно только в режиме либо записи, но лучше в режиме просмотра роликов в галерее и желательно при выключенном экране. В режиме парковки регистратор не зарядить. Что не понравилось, не высвечивается уровень заряда батареи. А в целом нормально. Регистратор желательно на жаре не оставлять аккумулятор внутри может раздуться. Понравился блок зарядки в прикуриватель, присутствует еще один разъем для заряда телефона. В общем, советую брать.
Велосипедный мини-насос IQ310 INBIKE суперлегкий. Подходит для горного, шоссейного или складного велосипеда. В комплект товара для дома и сада на алиэкпресс входят: насос, держатель для насоса, винт, застежка «липучка». Автомобильный и спортивный тип клапана, удобен для переноски (20 см / 7,8 дюймов). Поставляется в комплекте с воздушным манометром. Товары отправляются со склада в течение 24 часов. Заказывайте алиэкспресс-товар по ускоренной доставке на сайте.
Продавец отправил очень быстро. До Уфы посылка за 6 дней дошла. Насос на первый взгляд неплох. Манометр показывает, вроде, актуальную информацию. До 7 очков накачал, дальше уже тяжеловато. В принципе для шоссера отличный вариант. Единственный нюанс, на раму крепить не стоит, так как есть риск потерять и не заметить. У меня есть поясная сумка, катаю с ней, так вот туда две камеры, данный качок и набор шестигранников вошли отлично.
Чтобы не включать ночью главное освещение, используют ночники. Ночник для унитаза - одно из самых гениальных изобретений в этом плане. Он помогает не будить весь дом, а еще очень нравится детям. Разноцветная лампочка помогает отучить малышей от горшка и приучить к унитазу. Работает отлично! Сложно не соблазниться такой красотой.
Беспроводная камера наблюдения с 4-кратным зумом, двусторонним аудио и с функцией локального резервного копирования до 128 Гб. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым, защищенным от солнца и пыли, и устойчив к морозам и перепадам температур, а потому подходит для любого климата. К другим преимуществам можно отнести удаленный доступ и регулировку угла поворота и наклона. Отличным бонусом является огромная скидка и быстрая доставка из России.
Заказываю 4 камеру. Все работают без нареканий. Подключены по wi-fi. Одна висит на улице, испытания в -35 градусов прошла успешно. Все пишут на собственные карты памяти. 32 гб хватает на неделю записей. Цена на данную камеру у этого продавца одна из самых низких.
Чем меньше проводов, тем лучше! В этом смысле беспроводное зарядное устройство - это просто незаменимая вещь в доме или на работе. Зарядка имеет круглую форму и очень стильный глянцевый дизайн. Можно выбрать белый или черный цвет. Устройство поддерживает функцию быстрой зарядки, а светодиодный индикатор подскажет, когда устройство заряжено полностью. Сейчас в честь распродажи 11 лет Алиэкспресс купить беспроводное зарядное устройство можно со скидкой в 50% и быстрой доставкой из России.
Пока что нравится, компактный, смотрится стильно и удобный для зарядки. Во время заряда по кругу пульсирует синий цвет, во время простоя горит красным в одном из уголков. Ток заряда будет зависеть от телефона и его поддержки. Снизу резиновые ножки, по столу не скользит. Размеры: в ширину 101 мм, а толщина 7 мм. Комплектный кабель в длину 1 м. Товар выслали через 4 дня, в пупырчатом пакете-конверте. Упаковано было в фирменный зип-пакетик. Посылка отслеживалась на всем пути.
Необычное, но довольно удачное сочетание прочной биты из алюминиевого сплава и мощного фонарика превращают это устройство в универсального помощника в экстремальных или опасных условиях. Прочный материал корпуса при необходимости легко сможет разбить стекло или кирпичи, а встроенный внутрь фонарик имеет три разных режима освещения. Кроме того корпус биты водостойкий, так что устройство будет спокойно работать под дождем или короткое время в воде.
Отличный фонарик и устройство личной защиты. Хороший вес, но не слишком тяжелый. Работает на 4 батарейках AA и имеет три режима освещения. Один из них - эффект стробоскопического света, который обязательно привлечет внимание.
Hi-Fi стерео наушники входят в топ беспроводных наушников с алиэкспресс. В гарнитуре есть поддержка FM, встроенный микрофон и слот для SD-карт. Время воспроизведения музыки составляет 8-9 часов, а заряжаются они через USB. Кроме того, в наушниках есть 3,5 мм аудио разъем, что обеспечивает простое проводного подключение. Лучшие беспроводные наушники с алиэкспресс 2021 сейчас можно купить по скидке до 60%.
Доставка быстрая. А вот упаковано слабовато. Коробка сильно помялась и для подарка уже не подходит. Наушники целые. В комплекте кабель для зарядки и инструкция. Звук хороший. Музыку с SD карточек воспроизводит. FM радио ловит, но при ходьбе бывают помехи. Микрофон неплохой, слышно, понятно. Аккумулятора хватает надолго. За свою цену хорошие наушники.
Компактный, но достаточно мощный и надежный дрон с камерой 4K, 50-кратным зумом и WI-FI, станет отличным подарком как для взрослых, так и для детей. Дрон прост в управлении (работает от пульта или с помощью приложения на смартфоне), имеет стабилизацию и не боится жесткого приземления. Немаловажно и то, что сейчас его можно купить по скидке в 50%, а доставка из России гарантирует быстрое получение товара.
Товар пришел очень быстро.Брал версию с камерой 4К и тремя аккумуляторами. Упакован, как обычно, хорошо, чтобы не пострадал во время путешествия. Выглядит немного меньше, чем ожидалось. Очень легкий, запускать во время хоть какого-нибудь ветерка не получится - унесет. В целом, впечатление от покупки положительное, приобретением доволен. Запускать можно, как с пульта д/у (как обычный вертолетик), так и через приложение на смартфоне или планшете. Для пульта нужны три батарейки АА. Связь с телефоном осуществляется через WI-FI. Запись видео и фото идет в память смартфона, у дрона нет своей памяти. Видео пишет в размере 2048*1080, фото в размере 4096*2160, но шикарного качества ждать не стоит, так как оно зависит больше от объектива, а не от количества мегапикселей. поэтому, радует, хотя бы, наличие этой функции.
Качественный беспроводный эпилятор за полцены порадует любую девушку. Наконец можно будет попрощаться с бритвами и ежедневными процедурами в душе. После эпилятора ножки остаются гладкими очень долго. Товар доставят из России за несколько дней.
Такой великолепный ноутбук! Мне нравится! Пришло довольно быстро с учетом нестабильности доставки во время COVID-19. Упаковка защищает ноутбук, прочная коробка, внутри коробки очень плотный слой пены. Весь корпус изготовлен из металла и совсем не тяжелый. Отличное качество за такую цену. Я в основном использую его, чтобы смотреть видео и работать в офисе. Стеклянная панель выглядит отлично, очень гладкая. Размер экрана 14,1 дюйма делает просмотр фильма очень приятным! Я добавил SD карту на 128 ГБ для просмотра фильмов, чтобы было очень удобно. Работает в офисе очень быстро.
Во время главной распродажи года можно купить очень хороший пауэрбанк с большой скидкой. Его преимущества: много портов для одновременной зарядки нескольких устройств (через переходник можно заряжать даже ноутбук), цифровой дисплей и большая мощность по сравнению со среднестатистическими пауэрбанками.
По сравнению с моей старой это просто монстр. Очень много разъемов, как раз то, что нужно. Удобная индикация. С телефоном работает режим быстрой зарядки. Разъем type C работает на вход и выход, что, я считаю, очень удобно, не попутаешь. В общем, я доволен.
Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?
Отличные и стильные смарт-часы, которые пригодятся и во время занятий спортом и в повседневной жизни. Часы совместимы практически со всеми смартфонами, водонепроницаемые и обладают такими же функциями, как и другие популярные трекеры. Есть вариант с доставкой прямо из России и с гарантией, действующей на территории России в течение года. Сейчас продаются с большой скидкой, успейте купить!
Акустическая система, искусственный интеллект и помощник в делах в одном устройстве. Сделает вашу жизнь проще и приятнее. Внутри «Капсулы» живет дружелюбный голосовой помощник Маруся. Задайте ей вопрос, попросите развлечь вас, включить музыку, поиграть с ребенком или рассказать о последних новостях. Если вы еще не знакомы с Марусей, самое время это исправить! Сейчас очень выгодно оформить комбо-подписку от «ВКонтакте», которая объединяет доступ к музыкальным сервисам соцсети, скидки на еду, такси, а также дополнительные бонусы. Оформить подписку можно на странице vkcombo.ru, а ее стоимость равна цене на подписку на Музыку ВКонтакте — всего 149 рублей.
Она большущая) интересная игрушка, качество звука отличное, функций достаточно, товаром довольна. Продавец отправлял товар целый месяц и не отвечал на сообщения. Но после отправки, товар пришёл за 4 дня до двери.
Почем стоит купить? Потому что в зал идти не всегда хочется, дома заниматься не так уж и удобно, а форму надо как-то поддерживать. Тренажер снабжен аккумулятором, батарейки ему не нужны (зато USB-кабель в комплекте). Производитель обещает до четырех часов работы после часа зарядки и обещает заметный эффект после 8−10 недель использования тренажера.
Доставка менее недели. В комплекте инструкция. Три накладки и три блока, а также кабель для зарядки. Зарядка всех блоков может осуществляться одновременно, за счет трех ответвлений. Итак, изделие просто в использовании. Всего 6 режимов, переключаются нажатием кнопки М. А также есть регулятор мощности +-. Прибор интересный. Я новичок в этом плане, спортом давно не занималась. Уже 1 и 2 уровни мощности для меня довольно ощутимы. Определенно присутствует стимуляция мышц.
Проточный электрический водонагреватель поможет вам быстро нагреть воду в кране. Сколько бы минут не был открыт кран, вода постоянно будет оставаться горячей. У данного водонагревателя хорошее сочетание мощности и скорости нагрева воды. Монтируется очень просто. Само по себе устройство компактно, не занимает много места. Греть воду можно, не накапливая ее в какой-либо емкости.
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Самая популярная модель фитнес-трекера от известного бренда Xiaomi. Цветной дисплей, сменные ремешки, сильная батарея и множество функций — и все это по очень привлекательной цене. Доставка из России — значит, вы получите свой трекер очень быстро. Кстати, вы можете присмотреть себе в этом магазине еще каких-нибудь классные и нужные гаджеты.
Все супер: упаковано хорошо, товар качественный, я довольна! При сопряжении с приложением прилетели обновы, язык поменяла в настройках. Сенсор чуткий, браслет удобный и приятный на ощупь. Коннектила с Хонор 20про, всё отлично. В этот раз взяла с дополнительным металлическим браслетом, удобный и хорошо сидит на руке.
Светодиодный деревянный будильник отлично впишется в интерьер вашей спальни или офиса. Прибор с голосовым управлением, помимо прямых «обязанностей», также сообщит о температуре. Питаются часы как через USB, так и от 3-х ААА батареек (не входят в комплект). Яркость можно регулировать самостоятельно. Ускоренная доставка из России.
Если вы ищете крутые гаджеты с Алиэкспресс, то советуем обратить внимание на стильную, легкую и очень удобную светодиодную лампу, которая является настоящей находкой для тех, кто проводит время у компьютера в темное время суток.Лампа имеет 3 оттенка свечения и обеспечивает максимальный комфорт для глаз при работе с компьютерным монитором. Кроме того, можно регулировать ее наклон и яркость освещения. Кстати, купить лампу можно с быстрой доставкой Плюс и неплохой скидкой.
Доставка по России очень быстрая, правда коробка пришла помятая с одной стороны, но лампа не повреждена. Работает без нареканий, на монитор встала хорошо. В комплекте шел usb провод. Подключил его к usb-выходу монитора и все работает без дополнительных подключений к чему-либо. Работать стало удобнее, лишнюю лампу со стола можно убрать. В общем, продуктом очень доволен. С продавцом не общался.