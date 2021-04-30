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15:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль надеется в течение года остановить падение доходов россиян

Российские власти рассчитывают, что падение доходов граждан прекратится в течение года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, снижение доходов россиян стало следствием экономического кризиса из-за пандемии коронавируса.

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Источник: Reuters

Накануне Росстат опубликовал доклад, согласно которому в первом квартале 2021 года реально располагаемые доходы граждан ускорили падение: они снизились на 3,6% по сравнению с 0,9% в четвертом квартале 2020-го.

В России ситуация обстоит лучше, чем во многих странах, считает Песков. По его словам, принятые правительством меры уже «позволили и позволяют минимизировать негативные последствия» экономического кризиса, но «полностью избавить» от последствий пандемии, «к сожалению, эти меры не могут».

«Все страны сейчас переживают последствия пандемического кризиса, последствия, которые связаны с кризисными явлениями в экономике. Естественно, мы не можем быть свободными, к сожалению, от этих негативных последствий… Но работа ведется, падение минимизировано, во многих странах ситуация хуже. И мы все-таки рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить», — ответил Песков на вопрос «Ъ FM» в ходе пресс-колла.

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В феврале Дмитрий Песков говорил, что в России есть проблемы с преодолением бедности, но власти «не собираются опускать руки». В марте компания NielsenIQ опубликовала исследование, согласно которому доходы россиян на фоне пандемии упали больше, чем в среднем по миру. Песков не согласился с этой информацией, назвав неверными «выводы, к которым пришли авторы этой публикации».

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