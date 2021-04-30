17:13 (мск), источник: Коммерсантъ
Цены на баранину и свинину растут к майским праздникам
Стоимость баранины и свинины в России начала расти в преддверии майских праздников. В первом случае играет роль снижение предложения
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На рост цен некоторых видов мяса перед майскими праздниками обратил внимание директор департамента по регулированию рынков АПК Максим Титов на заседании оперативного штаба Минсельхоза 29 апреля, рассказал «Ъ» участник встречи. По данным Росстата, с конца марта цены на свинину, кроме бескостного мяса, выросли на 1,7%, с конца 2020 года — на 4,3%. Баранина за те же периоды подорожала на 1,6% и 7,4% соответственно. В марте средние цены на баранину были на уровне 455,79 руб. за кг, на свинину — 276,26 руб. за кг.
В сети «Верный» отметили рост цен на свинину в среднем на 2,3% по отношению к прошлой неделе. Руководитель фермерского и ремесленного направления «Азбуки вкуса» Дмитрий Илюкевич рассказал, что сеть получала уведомления о повышении цен от производителей баранины и свинины в диапазоне от 5 до 25%.
Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что рост цены на баранину перед майскими праздниками — прямое следствие ограничений на поставку этого мяса из Южного и
Ограничения Россельхознадзор ввел с 1 июля 2020 года для получения от Международного эпизоотического бюро статуса благополучной по ящуру зоны для нескольких регионов РФ. В Россельхознадзоре заявили, что решение может быть принято уже в мае. Но ограничения уже привели к снижению производства баранины в первом квартале 2021 года на 5,9% год к году, указывает господин Давлеев. В ГК «Дамате» и АПХ «Мираторг», которые занимаются производством баранины, на вопросы «Ъ» не ответили.
Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев говорит, что в случае со свининой речь идет о сезонном подорожании, которое происходит каждый год.
Руководитель Национальной мясной организации Сергей Юшин добавляет, что свою роль играет окончание Великого поста, которое в 2021 году совпадает с длинными майскими выходными. По его словам, рост цен постепенно сойдет на нет по мере увеличения предложения свинины и мяса птицы. В марте предложение мяса птицы увеличилось на 12%, до 380 тыс. тонн, свинины — на 9%, до 309 тыс. тонн месяц к месяцу, следует из данных Национального союза птицеводов.
Сами ритейлеры тем временем готовятся к повышенному спросу на эти продукты. В Metro говорят, что каждый год перед майскими праздниками наблюдают всплеск потребления до 15% и этот год не исключение. В Auchan ожидают увеличения спроса на мясо в связи с объявлением длинных выходных и увеличили заказы вдвое.
В Минсельхозе заявили «Ъ», что ожидают в ближайший месяц снижение стоимости кормов
Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов не ожидает, что рост цен на свинину и баранину приведет к увеличению спроса на мясо птицы.
Вероятнее увеличение закупок мяса птицы со стороны переработчиков, которые быстрее меняют рецептуру исходя из цен сырья, указывает господин Лахтюхов.
Алексей Полухин