30 апреля, источник: Известия
РЖД рассмотрит возможность создания спа-вагонов для туристических поездов
РЖД обдумывает возможность создания
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«Душ — это неотъемлемая часть нашего пассажирского вагона, потому что неделю находиться в поезде, конечно же, необходимо такие вагоны делать. В проработке в том числе находится вагон-спа», — отметил он.
При этом, как добавил замгендиректора РЖД, подобный состав ранее не использовался на железных дорогах, поскольку он требует ряда особенностей отопления, кондиционирования, энергоснабжения
10 марта в Ростуризме сообщили, что в России к летнему сезону ожидается запуск железнодорожных круизов. Возможность запуска совершенно нового формата отдыха под названием «ж/д круизы» ведомство проработало с РЖД.
Уточняется, что при таком формате путешествий целые вагоны поездов используются как туристические.
В начале прошлого года компания РЖД представила инновационный вагон с душем,