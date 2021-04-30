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30 апреля, источник: Известия

РЖД рассмотрит возможность создания спа-вагонов для туристических поездов

РЖД обдумывает возможность создания спа-вагонов в составе туристических поездов. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщил заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов.

Источник: РИА "Новости"

«Душ — это неотъемлемая часть нашего пассажирского вагона, потому что неделю находиться в поезде, конечно же, необходимо такие вагоны делать. В проработке в том числе находится вагон-спа», — отметил он.

По словам Пегова, новшества постараются реализовать к Дню железнодорожника, который отмечается 1 августа.

При этом, как добавил замгендиректора РЖД, подобный состав ранее не использовался на железных дорогах, поскольку он требует ряда особенностей отопления, кондиционирования, энергоснабжения и т. д.

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10 марта в Ростуризме сообщили, что в России к летнему сезону ожидается запуск железнодорожных круизов. Возможность запуска совершенно нового формата отдыха под названием «ж/д круизы» ведомство проработало с РЖД.

Уточняется, что при таком формате путешествий целые вагоны поездов используются как туристические.

В начале прошлого года компания РЖД представила инновационный вагон с душем, USB-портом и розетками для каждого пассажира. Пассажиры смогут самостоятельно регулировать температуру в купе. В туалете нового вагона установлены душ, сенсорные краны, а также бесконтактные аппараты с мылом и сушилками для рук.

Во время загрузки произошла ошибка.
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