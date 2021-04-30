Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Дополнительные выходные в мае будут обязательными не для всех Дни между майскими праздниками объявлены нерабочими
Фоторепортажи
16Индия бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом
10«Потерянный рай»
22:32 (мск), источник: РБК

Доходы главы РЖД Белозерова за год упали более чем в два раза

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров в 2020 году получил доход в размере 213,9 млн руб., следует из декларации, опубликованной на сайте компании. В прошлом году Белозеров задекларировал доход в 449,6 млн руб. Таким образом, его доход по сравнению с прошлым годом упал больше чем в два раза. В 2019 году глава РЖД отчитался о доходе в 220 млн руб., а в 2018-м в его декларации утверждалось, что его доход за год составил 180,5 млн руб.

Источник: Reuters

Столь существенная разница в доходах Белозерова за 2019-й и остальные года объясняется тем, что совет директоров РЖД выплатил ему долгосрочное (трехлетнее) вознаграждение, в результате чего доход генерального директора тогда составил почти 450 млн руб.

Согласно новой декларации, Белозеров на основном месте работы за год получил 175,2 млн руб., остальные доходы поступили от вкладов в банках. Глава РЖД не имеет в собственности какого-либо недвижимого и движимого имущества. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м.

Общий доход супруги Белозерова за прошлый год составил 11,76 млн руб. Эта сумма сложилась из дохода по основному месту работы и дохода от вкладов в банках и ценных бумаг. У нее в собственности значится квартира в Москве площадью 193 кв. м. и машиноместо площадью 14,4 кв. м. Жена главы РЖД владеет тремя автомобилями: ГАЗ М-21 1963 года выпуска, ГАЗ 21И 1960 года выпуска и Land Rover Range Rover 2015 года выпуска.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. Видео
Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за секунду
Россия запретила въезд восьми гражданам стран Евросоюза
Суд вынес приговор трем лжесвидетелям по делу Ефремова
СМИ: Байден не нашел «руку Москвы» в атаках талибов на США
В мае изменится начисление льгот и доплат для пенсионеров
Володин ответил на вопрос старушки о гробовых и газе
В Минздраве объяснили новые правила проверки на наркотики
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
Здоровье
Кардиолог рассказала о способе избавиться от давления без таблеток Поможет правильное дыхание.
Новости партнеров
Россия показала свою главную ударную силу
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
"Предупреждение Москве": "Сверхсекретный" самолёт подняли в небо
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Авто
Самый мощный Land Rover Defender: известна цена в России В Россию привезут Defender с двигателем V8, а также новые серии V8 Carpathian и XS
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 285
ПК №21 - "Я люблю свою лошадку". Результаты. 250
Ребёнок участвовал в драке 215
Муж ушел навсегда.. 141
Леди
Что Кожевникова, Иванова и другие надели на церемонию закрытия ММКФ Звезды вышли на красную дорожку в роскошных нарядах
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь