22:32 (мск), источник: РБК
Доходы главы РЖД Белозерова за год упали более чем в два раза
Генеральный директор РЖД Олег Белозеров в 2020 году получил доход в размере 213,9 млн руб., следует из декларации, опубликованной на сайте компании. В прошлом году Белозеров задекларировал доход в 449,6 млн руб. Таким образом, его доход по сравнению с прошлым годом упал больше чем в два раза. В 2019 году глава РЖД отчитался о доходе в 220 млн руб., а в 2018-м в его декларации утверждалось, что его доход за год составил 180,5 млн руб.