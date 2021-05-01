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03:34 (мск), источник: РБК

В России заработала новая формула расчета цены бензина

В России заработал скорректированный демпферный механизм, от которого зависит цена на бензин на внутреннем рынке. Демпфер корректировали уже дважды за этот год — в марте и апреле. В итоге оптовую цену на бензин снизили до 52,3 тыс. руб. за тонну. Нефтяники при таком снижении получат до 2023 года компенсаций на 350 млрд руб.

Источник: Reuters

Демпферный механизм предполагает обратный акциз для производителей топлива для сдерживания цен на бензин в пределах инфляции. НПЗ получают компенсацию при высоких экспортных ценах на нефть, а при низких должны, наоборот, платить в бюджет.

С начала 2021 года оптовая (индикативная) цена на бензин и дизельное топливо, установленная правительством и заложенная в формулу демпферного механизма, росла быстрее розничной, из-за чего рентабельность АЗС значительно упала.
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Глава Минэнерго Александр Новак отмечал, что формула расчета цены бензина потребовала изменений из-за колебаний цен на нефть на мировых рынках. «Мы видим, что механизм в текущих макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки. В правительстве был проработан этот вопрос», — говорил он.

В результате переговоров с нефтяными компаниями власти решили понизить индикативную цену бензина на 2,7 тыс. руб., до 53,6 тыс. руб. за тонну. Однако за рубежом рост цен на нефть и бензин продолжился. 20 апреля Минфин и Минэнерго сообщили, что согласились во второй раз за текущий год скорректировать демпферный механизм, снизив индикативную цену до 52,3 тыс. руб. с 1 мая 2021 года по 1 января 2022 года. С учетом апрельской корректировки выплаты производителям могут составить 350 млрд руб. до 2023 года.

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин объяснял, что цена бензина на внутрироссийском рынке тесно связана с курсом рубля, поэтому топливо может не дешеветь на фоне снижения цены нефти на мировых рынках.

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По оценкам Независимого топливного союза (НТС), с 1 декабря 2020-го по 17 марта 2021 года цены на бензин на бирже выросли более чем на 18,5% (на АИ-92 — до 53,6 тыс. руб., а на АИ-95 — до 55,3 тыс. руб. за тонну).

В Минэнерго заявляли, что демпферный механизм позволил опустить потребительские цены на АИ-92 на заправках более чем на 5 руб. за литр. «Фактическая цена бензина АИ-92 — 44,89 руб. за литр по состоянию на 25 марта 2021 года на территории Центральной России. Справедливая розничная цена без демпфера — 50,08 руб. за литр», — сообщали в министерстве.

По мнению Ежова, отказ от этого механизма может дестабилизировать рынок топлива в стране. Отмена демпфера, по его словам, резко повысит волатильность на топливном рынке, что может в итоге привести к подорожанию бензина примерно на 5 руб. за литр.

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