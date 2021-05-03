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05:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам объяснили опасность покупки долларов

Россиянам объяснили опасность покупки долларов США. Об этом эксперт инвестиционной компании «Универ Капитал» Сергей Дроздов рассказал агентству «Прайм».

ЦБ: $ 74.8451   +0.46 € 90.5850   +0.43 ММВБ: $ 75.2100   +0.57 € 90.3900   -0.07
Источник: AP 2021

По его словам, опасаться сценариев с запретом на владение долларами или конфискацией долларовых счетов не стоит. Это может произойти только в случае войны между Россией и США, но тогда уже всем будет не до валют, пояснил Дроздов.

Эксперт также отметил, что гораздо большую опасность для доллара представляет политика американских властей.

Так, массированные вливания денег, которые инициирует администрация президента США Джо Байдена, наращивание госдолга, ухудшение платежного баланса и рост дефицита бюджета могут негативно сказаться на курсе валюты. Вероятно, доллар продолжит слабеть в долгосрочной перспективе к корзине валют до тех пор, пока инвесторы не будут вынуждены «бежать в качество» из-за нового кризиса.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал условие для отказа от американской валюты. По его словам, доллар утратит свою роль, когда страны засомневаются в его стабильности.

«Доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год, и так будет во всем мире, как только люди засомневаются в его стабильности и в стабильности страны-эмитента доллара. Люди начнут уходить», — отметил официальный представитель Кремля.

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