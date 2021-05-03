05:47 (мск), источник: Lenta.Ru
Россиянам объяснили опасность покупки долларов
Россиянам объяснили опасность покупки долларов США. Об этом эксперт инвестиционной компании «Универ Капитал» Сергей Дроздов рассказал агентству «Прайм».
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По его словам, опасаться сценариев с запретом на владение долларами или конфискацией долларовых счетов не стоит. Это может произойти только в случае войны между Россией и США, но тогда уже всем будет не до валют, пояснил Дроздов.
Так, массированные вливания денег, которые инициирует администрация президента США Джо Байдена, наращивание госдолга, ухудшение платежного баланса и рост дефицита бюджета могут негативно сказаться на курсе валюты. Вероятно, доллар продолжит слабеть в долгосрочной перспективе к корзине валют до тех пор, пока инвесторы не будут вынуждены «бежать в качество»
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«Доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год, и так будет во всем мире, как только люди засомневаются в его стабильности и в стабильности