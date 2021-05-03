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11:30 (мск), источник: Газета.Ру

В России к 2030 году могут исчезнуть профессии бухгалтера и машиниста

Эксперт предсказал исчезновение профессий водителя, бухгалтера и машиниста.

Источник: РИА "Новости"

К 2030 году могут исчезнуть профессии бухгалтера и водителя. Если в первом случае может помочь изучение новых навыков — аудитора или налоговика — то шоферов заменят системы автопилотов, считают в Финансовом университете РФ. С осени прошлого года из списка профессий российских колледжей убрали почти 100 позиций — среди них ткач и радиооператор.

Ближайшее десятилетие может сделать ненужными ряд профессий. Об этом заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, передает «Российская газета».

Вскоре невостребованной может стать профессия бухгалтера, если у специалиста нет в дополнение к ней навыков аудита или налогового консультанта. Развитие автопилотов, по мнению эксперта, может уничтожить профессии водителя и машиниста.

«То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы. Представителям этих профессий уже сейчас надо думать, чем они могут заняться, если их место займет электроника», — считает проректор.

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Он указал для примера на сокращение экипажей самолетов. Раньше в кабине могло находиться до пяти членов экипажа, а сегодня хватает лишь двух летчиков. В скором времени, предположил он, может остаться и вовсе один пилот.

Из-за развития технологий профессии постоянно исчезают и видоизменяются. С сентября прошлого года из колледжей РФ убрали почти 100 профессий, которые практически не выбирали абитуриенты с 2015 года.

Пропали специальности изготовителя эмалированной посуды, сушильщика бумаги, ткача и вышивальщицы, сборщика электротехники и радиооператора. Ряд профессий исчез, часть из них устарела, а какие-то стало реально освоить на краткосрочных курсах переподготовки.

В 2019 году депутат Госдумы, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что к 2030 году в стране могут потерять работу до 15 млн человек. Он предположил, что перестанет быть востребованным неквалифицированный труд.

Потерять работу могут охранники, шоферы, продавцы. В целом сфера услуг постепенно будет меняться — уже сейчас во многих магазинах продукты можно купить без участия продавца, воспользовавшись автоматической кассой.

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Шеин добавил, что из-за четвертой промышленной революции востребованы будут творческие профессии, а также образование и медицина. Он подчеркнул, что отношение людей к работе сильно изменилось и продолжает меняться — все больше человек относятся к работе как к творчеству, а не необходимости.

Безработными в России могут остаться 20−25 млн человек — в основном, низкоквалифицированных работников, считают в сервисе SuperJob. Штат любой компании в среднем из-за кризиса будет сокращен на 10%, это может коснуться HR-специалистов и бухгалтеров. Кроме того, под угрозой оказываются профессии продавцов и кассиров, секретарей.

В мае 2020 года «РИА Новости» со ссылкой на экспертов Института прогрессивного образования сообщили, что пандемия коронавируса продемонстрировала изменения в сфере труда. Самыми востребованными профессиями оказались антикризисный специалист и программист.

После пандемии спрос на врачей и медицинских работников также должен возрасти, полагают эксперты. России должен коснуться общеевропейский тренд на получение профессии вирусолога и микробиолога.

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