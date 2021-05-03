11:30 (мск), источник: Газета.Ру
В России к 2030 году могут исчезнуть профессии бухгалтера и машиниста
Эксперт предсказал исчезновение профессий водителя, бухгалтера и машиниста.
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К 2030 году могут исчезнуть профессии бухгалтера и водителя. Если в первом случае может помочь изучение новых навыков — аудитора или налоговика — то шоферов заменят системы автопилотов, считают в Финансовом университете РФ. С осени прошлого года из списка профессий российских колледжей убрали почти 100 позиций — среди них ткач и радиооператор.
Ближайшее десятилетие может сделать ненужными ряд профессий. Об этом заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, передает «Российская газета».
«То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы. Представителям этих профессий уже сейчас надо думать, чем они могут заняться, если их место займет электроника», — считает проректор.
Он указал для примера на сокращение экипажей самолетов. Раньше в кабине могло находиться до пяти членов экипажа, а сегодня хватает лишь двух летчиков. В скором времени, предположил он, может остаться и вовсе один пилот.
Пропали специальности изготовителя эмалированной посуды, сушильщика бумаги, ткача и вышивальщицы, сборщика электротехники и радиооператора. Ряд профессий исчез, часть из них устарела, а
В 2019 году депутат Госдумы, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что к 2030 году в стране могут потерять работу до 15 млн человек. Он предположил, что перестанет быть востребованным неквалифицированный труд.
Потерять работу могут охранники, шоферы, продавцы. В целом сфера услуг постепенно будет меняться — уже сейчас во многих магазинах продукты можно купить без участия продавца, воспользовавшись автоматической кассой.
Шеин добавил, что
Безработными в России могут остаться 20−25 млн человек — в основном, низкоквалифицированных работников, считают в сервисе SuperJob. Штат любой компании в среднем
В мае 2020 года «РИА Новости» со ссылкой на экспертов Института прогрессивного образования сообщили, что пандемия коронавируса продемонстрировала изменения в сфере труда. Самыми востребованными профессиями оказались антикризисный специалист и программист.
После пандемии спрос на врачей и медицинских работников также должен возрасти, полагают эксперты. России должен коснуться общеевропейский тренд на получение профессии вирусолога и микробиолога.