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04:35 (мск), источник: ТАСС

Аналитики прогнозируют замедление российского рынка ипотеки и рост ставок

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Фактический объем ипотечных кредитов в 2021 году может оказаться примерно на 10% ниже рекордного показателя 2020 года, будет выдано около 1,4 млн ипотек на сумму 3,8−4 трлн рублей.

Источник: Агентство «Москва»

При этом ставки по ипотеке на новостройки могут колебаться в пределах 7,5−8,5%, а на «вторичку» подняться до 9−10%, такие оценки ТАСС привели аналитики «Открытия Research» (аналитическое управления банка «Открытие»).

«Российский рынок ипотеки в 2021 году ждет замедление по сравнению с рекордным 2020, когда, по данным ЦБ, было выдано более 1,7 млн кредитов на 4,3 трлн рублей. Фактический объем ипотечных кредитов в 2021 году может оказаться примерно на 10% ниже и будет сильно зависеть от траектории повышения ключевой ставки, ужесточения требований ЦБ к выдаваемой ипотеке, а также параметров госпрограммы льготной ипотеки во втором полугодии», — отмечают аналитики.

По оценкам экспертов «Открытия Research», в этом году будет выдано примерно 1,4 млн ипотечных кредитов на общую сумму в 3,8−4 трлн рублей. Однако в 2022 году рынок может снова активизироваться, считают эксперты. Ожидаемое постепенное восстановление экономики после пандемии должно привести к росту доходов населения, который компенсирует текущий уровень цен на жилье, указывают аналитики.

Прогноз по ипотечным ставкам

Пока повышение ключевой ставки ЦБ РФ не отразилось на рынке жилья. Однако до конца года, с учетом возможного роста ключевой ставки, ставки по ипотеке на новостройки могут колебаться в пределах 7,5−8,5%, а на «вторичку» подняться до 9−10%, считают в «Открытие Research».

«Повышение ипотечной ставки сделает неизбежным рост ежемесячного платежа, а это может привести к снижению спроса или цен. По примерным расчетам, повышение ставки на 1 процентный пункт увеличивает размер ежемесячного платежа примерно на 8%», — считают эксперты.

На данный момент факторы роста ипотечного рынка, например эффект от программы льготной ипотеки на новостройки, постепенно сходят на нет. Кроме того, ЦБ анонсировал возможное ужесточение требований к выдаче ипотеки, в том числе увеличение уровня надбавок для заемщиков с первоначальным взносом от 15% до 20%. Это также может сократить объем выдачи, заключили эксперты.

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