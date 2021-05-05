В России увеличился спрос на импортное пиво

По данным NielsenIQ, розничные продажи пива, ввезенного в Россию из стран дальнего зарубежья, с марта 2020-го по февраль этого года увеличились на 31,4% в натуральном выражении. При этом продажи пива российских марок выросли только на 2,9%, а иностранных брендов, выпускаемых по лицензии на отечественных пивоваренных заводах, — на 1,5%.
В исследовании отмечено, что спрос на импортное пиво рос несмотря на его более высокую стоимость. Средняя цена пива импортной марки составляла 181 руб. за литр, лицензионной — 111, российской — 87 руб.
Лидерами по импорту пива стали Германия и Мексика. Из Германии в Россию ввезли 19,4 млн дал пива (+ 29% к 2019 году), Мексика увеличила поставки до 5,2 млн дал, сообщает РБК.
Руководитель группы по работе с алкогольными клиентами NielsenIQ Павел Фунтиков отметил, что спрос на импортное пиво и марки локальных производителей смещается в течение последних нескольких лет. Он считает, что это связано с запросом на нишевые, локальные продукты, которые воспринимаются как более качественные.
Причиной резкого роста спроса на импортное пиво могла стать пандемия, сообщил глава российской Ассоциации производителей пива Андрей Губка. По его словам, люди, привыкшие пить в барах в основном импортное пиво, покупали его и в рознице, так как бары были закрыты. Также продажи росли из-за сокращения туристических поездок за границу и изменения ценовой политики иностранных производителей, которые предлагали более льготные условия.
По данным Росалкогольрегулирования, в России в прошлом году выросли продажи почти всех видов алкогольной продукции: водки, пива, вина и шампанского. Реже россияне покупали только коньяк.