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14:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские банки повысили ставки по вкладам

Российские банки повысили ставки по вкладам. Улучшение условий составило в среднем от 0,2 до 1,5 процента, сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Так, например, Почта банк увеличил ставки по всей базовой линейке вкладов. В годовых депозитах ставка повысилась на 0,25 процентного пункта, а в полуторагодовых на 0,35.

Промсвязьбанк тоже изменил условия по своим продуктам. Максимальный рост составил от 1,45 процента до 1,5 процента.

Отмечается, что банк «Открытие» улучшил условия по накопительным счетам. Рост ставок составит 0,2−0,5 процентного пункта.

Московский кредитный банк запустил акцию по начислению процентов на остаток средств по картам при зачислении зарплаты.

24 апреля сообщалось о возможности повышения российскими банками ставок по сберегательным продуктам на фоне решения Центробанка. Впервые с 2014 года произошло увеличение ключевой ставки до пяти процентов годовых.

По данным Центробанка, подобное решение поспособствовало увеличению привлекательности банковских депозитов для населения. Информацию о намерении пересмотреть ставки подтвердили в Альфа-банке, Россельхозбанке и Почта Банке. Они призвали клиентов обратить внимание на возможные изменения.

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