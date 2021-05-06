03:48 (мск), источник: Известия
Процент недоверия: банки могут сократить одобрение ипотеки на 10%
Согласованных кредитными организациями сумм не хватает на приобретение желаемого жилья, говорят эксперты.
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К концу года банки будут на 10% реже одобрять ипотечные кредиты, достаточные для покупки желаемых квартир, ожидают опрошенные «Известиями» участники рынка недвижимости. Аналитики связывают такой прогноз с повышением ключевой ставки и возможным грядущим увеличением ипотечных ставок. Также специалисты учли, что налоговики получили расширенный доступ к банковской тайне и то, что требования к заемщикам могут быть ужесточены. Снижение доли одобренных ипотечных кредитов может снизить спрос на новостройки, что приведет к росту предложения и стабилизации цен, указали эксперты.
До конца 2021 года банки могут начать примерно на 10% реже одобрять достаточные для покупки желаемой квартиры ипотечные кредиты, сказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
На прошлой неделе ЦБ повысил ключевую ставку второй раз подряд — с 26 апреля она составляет 5% (повышение на 0,5 п.п.). Вероятно, это отразится на уровне базовых ставок по ипотеке — в июле они могут вырасти до 8−8,5%. В совокупности с ростом цен на жилье это может привести к снижению одобряемости кредитов, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.
Программа льготного кредитования покупки квартир в новостройках, действующая в России с весны 2020-го, должна закончиться в июле 2021 года. Как писали «Известия», ее могут продлить только в 24 регионах. В их числе Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия и другие.
— В 2020 году стремительный рост ипотечного кредитования стимулировался льготной программой. Но уровень долговой нагрузки россиян растет, как и объем задолженности. Потому будет снижаться число одобряемых заявок по кредитам, — полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
23 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что необходимо нормализовать темпы роста выдачи ипотеки, чтобы не было чрезмерного увеличения долговой нагрузки у граждан. Банк России видит признаки перегрева на рынке ипотеки, а также снижение качества кредитов.
— Это заявление ЦБ может привести к повышению требований к заемщикам: ужесточению требований к балансу
Кроме того, с 17 марта налоговые органы получили расширенный доступ к банковской тайне. Как отметила Татьяна Решетникова, сейчас более 30% ипотечных кредитов оформляются на основании справок по форме банка, а не 2-НДФЛ. Теперь работникам с серой зарплатой будет сложнее подтвердить свои доходы.
— Уровень одобрения может снизиться, но на него влияют только два фактора: возможный рост ставок и темпы роста доходов населения. Если ставки будут расти быстрее доходов, то возможен и рост уровня отказов хорошим клиентам, которые просто не проходят по коэффициенту
Даже в 2020 году, в начале пандемии, процент одобрения заявок на ипотечные и жилищные ссуды, оцениваемый на основе опросов крупнейших кредитных организаций, изменился незначительно, подчеркнули в Банке России. В I квартале 2020-го он составлял 60% и после снижения во II квартале до 56% оставался неизменным до конца года, добавили там.
Уровень одобряемости — относительное понятие, ведь банк может одобрить кредит, но только на меньшую сумму, чем нужна для приобретения выбранной квартиры, отметила Татьяна Решетникова.
— Подход к оценке заемщика может измениться в случае дальнейшего увеличения ключевой ставки и ставок по кредитованию на финансовом рынке в целом. Это, в свою очередь, может повлечь за собой увеличение ежемесячных платежей и, как следствие, снижение средней суммы одобренного кредита, — сказали в банке РНКБ.
На доступность ипотечных кредитов в первую очередь окажет влияние окончание действия программы госсубсидирования, считает управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.
Снижение доступности ипотечных кредитов может привести к тому, что часть потенциальных покупателей квартир отложат приобретение жилья. Это в свою очередь может привести к постепенному росту предложения и замедлению роста средней стоимости, сказала Татьяна Решетникова.
Постепенное снижение спроса наблюдается уже сегодня, отметил коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов. Это связано не только с ростом цен на жилье и повышением ключевой ставки, но также и со снижением покупательной способности населения. Сейчас процент одобрения ипотечных кредитов с минимальным первоначальным взносом очень невысок, наиболее лояльны банки к тем, кто вносит в качестве первоначального взноса 40% и более.
— Ужесточение условий выдачи ипотеки требуется в одном случае — избежать «пузыря» путем отсеивания ненадежных или заведомо дефолтных заемщиков. Объективность их оценки приведет к тому, что будет меньше токсичных кредитов, а значит, и меньше неликвидных залогов на балансе банков, — сказала председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.
Но сейчас на рынке много ипотечных продуктов от большого количества банков, есть выбор разных вариантов. Кредитные организации довольно гибко рассматривают каждого потенциального заемщика. И этот подход сохранится, считает акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.
Кроме того, в любом случае сохранятся программы на более выгодных условиях, которые банки запускают в партнерстве с застройщиками и работодателями, сказали в
В ВТБ считают преждевременным делать прогнозы по одобряемости кредитов на рынке, так как во многом показатели будут зависеть от макроэкономической ситуации и
Мария Перевощикова