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18:49 (мск), источник: Ведомости

Мировые цены на продовольствие в апреле достигли максимального значения с 2014 года

Индекс средних международных цен на основные виды продовольствия в апреле оказался на 1,7% больше, чем в марте, и на 30,8% выше показателя 2020 г. В целом цены на продовольствие в мире достигли максимума с 2014 г., сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

Источник: AP 2021

«Индекс, который отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на общепринятые продовольственные товары, достиг самого высокого уровня с мая 2014 года, а в номинальном выражении он на 12 процентов ниже своего исторического пика в феврале 2011 года», — говорится в сообщении ФАО. По данным организации, лидером роста цен оказался сахар (3,9%) из-за морозов во Франции и сокращении сбора сырья в Бразилии.

Индекс цен на растительное масло ФАО в апреле вырос на 1,8%, на мясо — на 1,7%, на молочные продукты — на 1,2%. Зерновые также возобновили тенденцию к росту (1,2%). При этом мировое производство зерновых в 2020 г. прогнозируется на уровне 2 767 млн т (+2,1%), а мировое использование зерновых прогнозируется на уровне 2 783 млн т, (+ 2,7%, в основном за счет спроса на фуражное зерно в США и Китае.

В феврале президент России Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия в связи с последствиями пандемии коронавируса. До этого, в связи с ростом цен на основные продовольственные товары в России, правительство приняло меры по их сдерживанию и регулированию на основе соглашений с производителями и ритейлерами.

Кроме того, были введены временные ограничения на экспорт зерновых. В частности, правительство ввело временный запрет на экспорт гречихи и гречневой крупы грубого помола в период с 5 июня по 31 августа. Также правительство планирует введение с сентября запретительных пошлин на подсолнечник из-за нехватки сырья для производства масла в России.

В то же время Россия в 2020 г. поставила на экспорт рекордные 79 млн т сельхозпродукции и продовольствия на $30,7 млрд по данным федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза. Это рекордное значение в новейшей истории страны.

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