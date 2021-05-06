Мировые цены на продовольствие в апреле достигли максимального значения с 2014 года

«Индекс, который отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на общепринятые продовольственные товары, достиг самого высокого уровня с мая 2014 года, а в номинальном выражении он на 12 процентов ниже своего исторического пика в феврале 2011 года», — говорится в сообщении ФАО. По данным организации, лидером роста цен оказался сахар (3,9%) из-за морозов во Франции и сокращении сбора сырья в Бразилии.
Индекс цен на растительное масло ФАО в апреле вырос на 1,8%, на мясо — на 1,7%, на молочные продукты — на 1,2%. Зерновые также возобновили тенденцию к росту (1,2%). При этом мировое производство зерновых в 2020 г. прогнозируется на уровне 2 767 млн т (+2,1%), а мировое использование зерновых прогнозируется на уровне 2 783 млн т, (+ 2,7%, в основном за счет спроса на фуражное зерно в США и Китае.
В феврале президент России Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия в связи с последствиями пандемии коронавируса. До этого, в связи с ростом цен на основные продовольственные товары в России, правительство приняло меры по их сдерживанию и регулированию на основе соглашений с производителями и ритейлерами.
Кроме того, были введены временные ограничения на экспорт зерновых. В частности, правительство ввело временный запрет на экспорт гречихи и гречневой крупы грубого помола в период с 5 июня по 31 августа. Также правительство планирует введение с сентября запретительных пошлин на подсолнечник из-за нехватки сырья для производства масла в России.
В то же время Россия в 2020 г. поставила на экспорт рекордные 79 млн т сельхозпродукции и продовольствия на $30,7 млрд по данным федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза. Это рекордное значение в новейшей истории страны.