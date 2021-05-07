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03:47 (мск), источник: Lenta.Ru

В «Газпроме» пообещали бесплатно провести газ в небольшие дома россиян

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов пообещал бесплатно провести газ в рамках догазификации в небольшие дома россиян, площадь которых составляет не более 300 квадратных метров. Об этом пишет «Интерфакс».

Источник: AP 2021

«Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения», — заявил Густов в эфире телеканала «Россия-1».

В сюжете вещателя уточняется, что речь идет о потребителях — физических лицах с максимальным часовым расходом газа до семи кубометров в час и чьи участки расположены не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети.

Густов подчеркнул, что региональный оператор по газификации будет обязан построить весь газопровод прямо до границы земельного участка. «То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», — пояснил он.

При этом оплатить строительство сетей внутри участка потребитель должен будет сам.

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Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что правительство подготовило поправки в закон о газоснабжении. Он объяснил, что, если раньше человек платил за подведение газопровода от земельного участка до внутрипоселкового газопровода, то теперь ответственность ляжет на ресурсоснабжающую организацию оператора, который работает в каждом регионе.

21 апреля Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал россиянам бесплатную газификацию земельных участков. Он поручил правительству разработать соответствующий план.

Месяц назад стало известно, что президиум госсовета предложил три способа обеспечить бесплатную газификацию. Все они предусматривают либо увеличение платы для крупных предприятий и юридических лиц, которым придется затем компенсировать свои расходы, либо сокращение бюджета.

Между тем в прошлом году глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что план по газификации страны не выполняется, скорость работ гораздо ниже ожидаемой.

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