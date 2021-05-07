В марте россияне взяли рекордное количество микрозаймов

Число выданных в марте займов выросло на 17,1% в месячном выражении и на 30,6% в годовом. Объем портфеля микрозаймов в России увеличился на 2,3%, до 178,7 млрд руб. Число активных ссуд сегменте микрозаймов выросло на 5,3%, до 13,9 млн единиц.
«Рост объемов выдачи займов МФО в первую очередь связан с активностью микрофинансовых компаний, в том числе в части кросс-продаж», — пояснил «РИА Новости» гендиректор бюро Олег Лагуткин.
Число просроченных займов увеличилось на 1,8%, до 5,4 млн единиц. Их объем вырос на 5,3%, до 61 млрд руб. Этот показатель также обновил рекорд в марте.
Напомним, объем выданных потребительских кредитов в марте также увеличился на 16,9% и достиг рекордных 340,6 млрд руб. Увеличился и средний размер такого кредита — до 308 тыс. руб.