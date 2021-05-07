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10:07 (мск), источник: Коммерсантъ

В марте россияне взяли рекордное количество микрозаймов

За март 2021 года россияне оформили максимальное за всю историю число микрозаймов — 2,35 млн, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс». Средняя сумма одного микрозайма уже третий месяц подряд составляет 13,1 тыс. руб. Общий объем выдачи составил 31 млрд руб.

Источник: Reuters

Число выданных в марте займов выросло на 17,1% в месячном выражении и на 30,6% в годовом. Объем портфеля микрозаймов в России увеличился на 2,3%, до 178,7 млрд руб. Число активных ссуд сегменте микрозаймов выросло на 5,3%, до 13,9 млн единиц.

«Рост объемов выдачи займов МФО в первую очередь связан с активностью микрофинансовых компаний, в том числе в части кросс-продаж», — пояснил «РИА Новости» гендиректор бюро Олег Лагуткин.

Число просроченных займов увеличилось на 1,8%, до 5,4 млн единиц. Их объем вырос на 5,3%, до 61 млрд руб. Этот показатель также обновил рекорд в марте.

Напомним, объем выданных потребительских кредитов в марте также увеличился на 16,9% и достиг рекордных 340,6 млрд руб. Увеличился и средний размер такого кредита — до 308 тыс. руб.

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