11:01 (мск), источник: Daily Storm
Мишустин обязал нефтяников продавать бензин независимым АЗС по рыночным ценам
Такой подход «снизит риски монопольного ценообразования», считают в правительстве.
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Власти России обязали нефтяников продавать бензин независимым АЗС на бирже по рыночным ценам. Эти меры стали частью программы правительства по стабилизации цен на топливо и снижению риска монополизации ценообразования, потому что крупные представители топливного рынка, как заявили в кабмине, обладают собственной сетью АЗС. Документ подписан
«Это сделано для того, чтобы компании, отправляющие топливо на биржу, планировали объемы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц вперед. Такое решение, как ожидается, поможет избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС», — уточнили в правительстве.
«Кроме того, торговать через биржу теперь можно с помощью автомобильного транспорта прямо с завода (ранее — только железнодорожные поставки). Это позволит отдельным компаниям отгружать еще больше нефтепродуктов», — уверены власти.
В кабмине также пообещали, что реализованное на бирже топливо дойдет до пунктов, где покупатели забирают товар.
«Принятый документ поможет стабилизировать ситуацию на топливном рынке, окажет сдерживающее влияние на общую инфляционную динамику», — подчеркивается в документе.
1 мая в России вступил в силу измененный механизм демпфера, от которого зависят цены на топливо внутри страны. Индикативная стоимость (то есть на момент экспорта или импорта) бензина будет уменьшена на четыре тысячи рублей за тонну. Таким образом, нефтяники будут получать больше выгоды за сдерживание цен на топливо. Власти полагают, что принятые меры позволят стабилизировать ценники на автозаправках.
В России сейчас действует демпфер (механизм регулирования цен в случае неожиданной ситуации на рынке). Механизм работает следующим образом: компании доплачивают в бюджет, если на российском рынке складывается выгодная для отечественных производителей ситуация. Однако если она становится неблагоприятной для бизнеса (экспорт выгоднее внутреннего рынка), то уже государство доплачивает предприятиям, чтобы те не поднимали цены внутри РФ.