04:33 (мск), источник: Lenta.Ru
Россиянам назвали лучшие месяцы для покупки долларов
Ведущий аналитик QBF Олег Богданов в беседе с агентством «Прайм» назвал лучшие месяцы для покупки долларов.
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По его словам, обычно январь, апрель, май являются благоприятными месяцами для инвесторов, следовательно, и для рубля.
До введения бюджетного правила россияне могли наблюдать сезонность курса рубля, связанную с колебаниями цен на нефть.
Они обычно растут перед зимним сезоном и летним сезоном отпусков, значит, в эти периоды рубль выглядел стабильней. Однако после появления бюджетного правила эта зависимость сгладилась.
Также аналитик напомнил, что традиционными стрессовыми для российских финансов месяцами являются
Ранее доктор экономических наук Андрей Колганов озвучил условие обвала американской валюты. По его словам, у доллара могут начаться серьезные проблемы в случае отказа от него крупных мировых экономических игроков — Евросоюза, Китая, Индии и Бразилии.