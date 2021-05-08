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04:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам назвали лучшие месяцы для покупки долларов

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов в беседе с агентством «Прайм» назвал лучшие месяцы для покупки долларов.

ЦБ: $ 74.1373   -0.44 € 89.5060   -0.17 ММВБ: $ 73.7850   -0.45 € 89.7750   +0.20
Источник: AP 2021

По его словам, обычно январь, апрель, май являются благоприятными месяцами для инвесторов, следовательно, и для рубля.

Наиболее точный фактор, который почти всегда поддерживает рубль, — налоговый период, когда российские экспортеры продают валютную выручку, чтобы рассчитаться по налогам.

До введения бюджетного правила россияне могли наблюдать сезонность курса рубля, связанную с колебаниями цен на нефть.

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Они обычно растут перед зимним сезоном и летним сезоном отпусков, значит, в эти периоды рубль выглядел стабильней. Однако после появления бюджетного правила эта зависимость сгладилась.

Также аналитик напомнил, что традиционными стрессовыми для российских финансов месяцами являются август-сентябрь, поскольку именно в эти периоды были зафиксированы 1998 года, кризис 2008 года, снижение рубля в 2014 и 2015 годах.

Ранее доктор экономических наук Андрей Колганов озвучил условие обвала американской валюты. По его словам, у доллара могут начаться серьезные проблемы в случае отказа от него крупных мировых экономических игроков — Евросоюза, Китая, Индии и Бразилии.

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