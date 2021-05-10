Эксперты предсказали новую волну мирового экономического кризиса

Однако оба сценария предполагают вероятность экономического кризиса, который затронет середину 2020-х годов. В базовом сценарии допускается циклический кризис, который может быть связан с перегревом рынков.
Эксперты описывают и возможность базового безкризисного сценария — но и в нем в середине 2020-х годов наступит «пауза роста» — падения экономики не будет, но темпы экономического роста окажутся нулевыми. В консервативном сценарии к спаду середины 2020-х годов приведет долговой кризис в странах Южной Европы и Турции из-за пандемии.
Что касается России, то в центре прогнозируют рост ВВП на 1,5−2% ежегодно в течение десяти лет, однако в кризис этот показатель может приблизиться к нулевым значениям.
В российской экономике прогноз определяется сложившейся к настоящему моменту стагнацией — темпы роста экономики остаются низкими, не более 1,5−2% в год, хотя и стабильными. «Для России такая экономическая динамика совершенно недостаточна с точки зрения и устойчивости экономического роста, и его сбалансированности (то есть для достижения Национальных целей развития по благосостоянию населения, росту инвестиций, финансированию общественных потребностей) для преодоления разрыва со странами — мировыми лидерами. Минимально необходимым для этого является прирост ВВП в 3−3,5% в год», — констатируют эксперты.
Еще один фактор — демографический. Несмотря на политику стимулирования рождаемости, старение населения России и сокращение трудовых ресурсов будут проходить с темпами прироста 1% в год. «Отсюда ядром экономической политики в ближайшие годы встанет вопрос о производительности труда, способах ее значительного повышения и мерах по компенсации негативных социальных последствий», — говорится в докладе.
Наконец, еще один важный фактор — прогрессирующая бедность населения. По оценке ЦМАКП, примерно 10% населения России находится в состоянии крайней бедности, когда «денег не хватает даже на еду».
В ЦМАКП смоделировали три сценария для экономики России на ближайшие десять лет.
Согласно мартовскому прогнозу Всемирного банка, ВВП России в 2021—2022 годах вырастет на 2,9 и 3,2% соответственно. Вместе с тем Всемирный банк отмечает, что восстановление российской экономики может столкнуться с рисками — они связаны как с опасностью новых санкций, так и с тем, что эффективность вакцины от коронавируса будет более низкой, чем ожидалось, а население будет вакцинироваться неохотно.
Минэкономразвития в своем базовом прогнозе закладывает для ВВП России рост на 2,9% в 2021 году и на 3,2% — в 2022-м. МВФ в своих прогнозах более оптимистичен — организация в конце января оценивала рост экономики России в 3 и 3,9% в ближайшие два года.