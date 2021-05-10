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14:18 (мск), источник: РБК

Эксперты предсказали новую волну мирового экономического кризиса

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) ожидают, что следующий этап мирового экономического кризиса придется на 2025−2026 годы. Об этом говорится в докладе центра.

Источник: AP 2021
  • В базовом сценарии прогноза в ЦМАКП говорится, что пандемия коронавируса завершится в середине 2021 года, годовой прирост мирового ВВП составит 4%, а нефть подорожает до $82−85 за баррель к концу десятилетия. Монетарное стимулирование экономик дополнительно «разгонит» рынки, благодаря их росту странам удастся в ближайшее время избежать долгового кризиса.
  • Если же реализуется сценарий структурного кризиса (консервативный), то пандемия продлится на год дольше, а ВВП будет прирастать по 2−3% в год. Цены на нефть же откатятся до значения $50−55 за баррель в первой половине десятилетия, а во второй — вырастут до $65.
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Однако оба сценария предполагают вероятность экономического кризиса, который затронет середину 2020-х годов. В базовом сценарии допускается циклический кризис, который может быть связан с перегревом рынков.

Эксперты описывают и возможность базового безкризисного сценария — но и в нем в середине 2020-х годов наступит «пауза роста» — падения экономики не будет, но темпы экономического роста окажутся нулевыми. В консервативном сценарии к спаду середины 2020-х годов приведет долговой кризис в странах Южной Европы и Турции из-за пандемии.

Что касается России, то в центре прогнозируют рост ВВП на 1,5−2% ежегодно в течение десяти лет, однако в кризис этот показатель может приблизиться к нулевым значениям.

В российской экономике прогноз определяется сложившейся к настоящему моменту стагнацией — темпы роста экономики остаются низкими, не более 1,5−2% в год, хотя и стабильными. «Для России такая экономическая динамика совершенно недостаточна с точки зрения и устойчивости экономического роста, и его сбалансированности (то есть для достижения Национальных целей развития по благосостоянию населения, росту инвестиций, финансированию общественных потребностей) для преодоления разрыва со странами — мировыми лидерами. Минимально необходимым для этого является прирост ВВП в 3−3,5% в год», — констатируют эксперты.

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Еще один фактор — демографический. Несмотря на политику стимулирования рождаемости, старение населения России и сокращение трудовых ресурсов будут проходить с темпами прироста 1% в год. «Отсюда ядром экономической политики в ближайшие годы встанет вопрос о производительности труда, способах ее значительного повышения и мерах по компенсации негативных социальных последствий», — говорится в докладе.

Наконец, еще один важный фактор — прогрессирующая бедность населения. По оценке ЦМАКП, примерно 10% населения России находится в состоянии крайней бедности, когда «денег не хватает даже на еду».

В ЦМАКП смоделировали три сценария для экономики России на ближайшие десять лет.

  • Сценарий «новая индустриализация» предполагает реализацию базового мирового прогноза. На этом фоне в России станет возможным активное стимулирование инвестиций, обновление производств и рост производительности труда. В итоге вырастут зарплаты и потребление, считают эксперты. Сценарий «новой индустриализации» позволит после завершения кризисного периода выйти на темпы прироста ВВП в 3−3,5% в год, «которые, по всей видимости, являются предельно возможным для экономики России».
  • Второй сценарий — «социальный разворот». По нему экономический рост будет обеспечиваться за счет роста зарплат бюджетников, МРОТ и пенсий. В результате спрос вырастет, однако увеличится и давление на доходы компаний. Сценарий «социальный разворот» характеризуется постепенно нарастающим, с 0,1−0,2 п.п. в 2026—2027 гг. до 0,5 п.п. к концу периода, отставанием от сценария индустриализации.
  • В рамках сценария «стабилизация» в мире реализуется сценарий структурного кризиса. В России не будут предприниматься явные действия по стимулированию роста, а приоритетом экономической политики станет умеренное импортозамещение. Темпы роста экономики с 2028 года будут составлять примерно 2%.

Согласно мартовскому прогнозу Всемирного банка, ВВП России в 2021—2022 годах вырастет на 2,9 и 3,2% соответственно. Вместе с тем Всемирный банк отмечает, что восстановление российской экономики может столкнуться с рисками — они связаны как с опасностью новых санкций, так и с тем, что эффективность вакцины от коронавируса будет более низкой, чем ожидалось, а население будет вакцинироваться неохотно.

Минэкономразвития в своем базовом прогнозе закладывает для ВВП России рост на 2,9% в 2021 году и на 3,2% — в 2022-м. МВФ в своих прогнозах более оптимистичен — организация в конце января оценивала рост экономики России в 3 и 3,9% в ближайшие два года.

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