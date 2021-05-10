16:44 (мск), источник: Ведомости
Индекс Мосбиржи впервые превысил 3700 пунктов
Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник обновил исторический максимум, превысив отметку в 3700 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
По состоянию на 16:20 мск индекс Мосбиржи достиг 3710,82 (+0,76%). Индекс РТС, в свою очередь поднялся до 1577, 98 (+0,03%).
Курс доллара по состоянию на 16:20 мск составлял 73,97 руб., евро — 90,02 руб.