Moody’s предсказал замедление глобального роста из-за старения людей

Несмотря на восстановление экономики после кризиса из-за пандемии в США и других странах с развитой экономикой, беспрецедентный демографический переход в связи со старением населения приведет к значительному снижению глобального роста в следующем десятилетии. Такой вывод делают аналитики агентства Moody’s в исследовании (есть у РБК).
«По нашим оценкам, старение, вероятно, снизит глобальный экономический рост на 0,9 процентных пункта в год в течение 2020−25 годов», — говорится в докладе.
Замедление роста населения во всем мире происходит после нескольких лет сокращения темпов роста производительности, а также на фоне увеличения уровней задолженности из-за пандемии. «Старение еще больше увеличит фискальное бремя по мере роста расходов на здравоохранение и социальное обеспечение», — указывают аналитики.
По их оценке, глобальный рост населения трудоспособного возраста
замедлится более чем наполовину в течение следующих двух десятилетий. Европа станет самым «старым» регионом в мире, а ряд отдельных стран, включая Германию, Японию, Италию, Испанию и Корею, столкнутся с сокращением численности населения трудоспособного возраста. В США и Великобритании население трудоспособного возраста будет расти в течение следующего десятилетия, но гораздо более медленными темпами, чем в прошлом десятилетии, заключили эксперты.
Более медленный рост населения трудоспособного возраста станет вызовом для долгосрочной устойчивости программ в области здравоохранения, социального обеспечения и социальных льгот, считают эксперты Moody’s. Если в прошлом основным компонентом роста рабочей силы в странах с развитой экономикой была иммиграция, ее нынешние темпы не компенсируют более медленный рост численности трудоспособного населения, особенно в Европе, указали аналитики.
Важным источником экономического роста в странах со стареющим населением станет вовлечение в рабочую силу женщин и пожилых работников, считают эксперты. Кроме того, смягчить негативные последствия старения населения сможет внедрение технологий и инноваций. «Возросшая интеграция цифровых технологий, передовой робототехники и искусственного интеллекта в результате пандемии породила предположения о том, что грядет следующий толчок к росту производительности», — говорится в докладе.
При этом внедрение передовых технологий потребует значительных изменений, включая государственные и частные инвестиции в человеческий капитал и образование и комплексную переподготовку кадров.
По данным Всемирного банка, после резкого сокращения из-за пандемии объемы мирового производства вырастут в 2021 году на 4%, однако этот прирост будет существенно ниже прогнозировавшегося до пандемии. В 2022 году, согласно прогнозу, рост составит 3.8%. «Пандемия усугубила риски, связанные с десятилетней волной роста объемов задолженности по всему миру. Кроме того, она, по всей вероятности, усугубит давно прогнозируемое замедление темпов потенциального роста экономики в течение следующего десятилетия», — отмечают эксперты.
Согласно демографическому прогнозу ООН от 2019 года (средний вариант), население Земли вырастет с 7,8 млрд человек в 2020 году до 8,5 млрд к 2030-му. Однако среднегодовые темпы прироста мирового населения снижаются — с 2,1% в 1965—1970 годах до 1,1% в 2015—2020 годах — с дальнейшим прогнозируемым замедлением. Медианный возраст человечества (возраст жителя Земли, выбранного таким образом, что ровно половина населения будет старше, а половина — младше) непрерывно повышается с 1970 года и сейчас оценивается примерно в 31 год, к 2030 году достигнет 33 лет, к 2050-му — 36,2 лет.
По критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) население страны считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и более превышает 7%. В России на начало 2020 года каждый седьмой россиянин (15,5%) находился в таких старших возрастах. Процесс демографического старения населения в гораздо большей степени характерен для российских женщин, отмечает Росстат. По данным ведомства, средний возраст жителей страны составляет 40,2 года (на начало 2020 года), в том числе мужчин — 37,5 года, женщин — 42,6 года.
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