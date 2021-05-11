09:40 (мск), источник: Известия
Обратный порядок: ЦБ намерен упростить возврат денег жертвам кибермошенников
Регулятор разрабатывает новую процедуру с заморозкой похищенного на счетах злоумышленников.
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Центробанк работает над законопроектом, принятие которого может увеличить долю возврата похищенных мошенниками средств в несколько раз. Изменения предполагают автоматическую блокировку спорной суммы на счете злоумышленника или посредника после обращения жертвы, а также упрощенную судебную процедуру без привлечения истца и ответчика. Об этом «Известиям» рассказал замначальника департамента информбезопасности Центробанка Артем Сычев, курирующий Центр мониторинга и реагирования на кибератаки в
Юристы согласны, что порядок возврата похищенных средств нужно совершенствовать, но указывают: планы ЦБ потребуют фундаментальных изменений законодательства. Защитники прав потребителей финуслуг уверены: для заморозки средств на счетах мошенников достаточно немного подправить «антиотмывочное» право.
В прошлом году количество мошеннических операций со счетами граждан и предпринимателей увеличилось на 34% по сравнению с 2019-м, а по сумме рост составил 52,2%. Такие данные содержатся в последнем обзоре ФинЦЕРТа.
При этом возместить пострадавшим удалось всего 11,3% от похищенных средств, хотя годом ранее доля возврата была выше — 14,6%.
В отчете регулятора это объяснено тем, что граждане в большинстве случаев (более 60%) сами под воздействием социальной инженерии сообщают мошенникам данные, которые необходимы для осуществления операции. С юрлицами такая обработка действует существенно реже — примерно 16% инцидентов.
Чтобы повлиять на ситуацию, Центробанк планирует кардинально изменить порядок возврата средств. Напомним, что к 1 июля регулятор по поручению президента должен подготовить дополнительные меры по защите граждан от действий мошенников.
Об этом в интервью «Известиям» рассказал замначальника департамента информбезопасности Центробанка Артем Сычев, курирующий ФинЦЕРТ (интервью читайте в ближайшем выпуске «Известий»).
Блокировка суммы важна, поскольку, по данным кредитных организаций, мошенники в 50% случаев снимают похищенные деньги в течение часа после перевода, в 47% — в течение
В нынешней ситуации у банков нет правовых оснований заблокировать уже зачисленные средства ни на промежуточном, ни на конечном счете, а также отказать в выдаче средств.
— Если деньги попали на счет дропа, то распоряжаться деньгами может только он. Возврат этих денег возможен по судебному решению. Чтобы оно состоялось, необходимо полностью реализовать цепочку
— Мы хотим, чтобы по этой части была отдельная ускоренная судебная процедура, — пояснил Артем Сычев. — То есть деньги бы оперативно замораживались на счете, а потом их конечная судьба решалась бы в ускоренном судебном порядке. В Англии такие дела разбираются аналогичным способом с вполне понятным закрытым перечнем доказательной базы, порядок этот предусматривает отсутствие необходимости присутствия на судебных заседаниях и стороны истца, и стороны ответчика.
То есть речь идет о возможности заочного решения по делу о возврате денег. Правда, как отметил представитель ЦБ, этот порядок требует серьезной проработки, и регулятор только начал заниматься этим вопросом.
Законодательные меры по возврату средств, незаконно переведенных мошенниками, прорабатывает сейчас и Минфин, сообщили в
Банковское сообщество уже подготовило законопроект, который предполагает автоматическую блокировку на 25 дней оспариваемой суммы на счете получателя, сообщил «Известиям»
Но есть одно существенное отличие в предложениях банковского сообщества от порядка, который разрабатывает Центробанк. АБР считает, что для ускорения процесса нужно дать банкам право сообщать пострадавшему данные владельца счета, куда были переведены деньги, достаточные для подачи искового заявления в суд. В этом случае дело переводится из уголовной в
— Оно точно непроходное, поскольку в явном виде нарушает права граждан, так как нельзя передавать персональные данные без согласия их владельца. Кроме того, граждане сами не должны в этом разбираться, — уверен Артем Сычев.
В АБР ссылаются на статью 161 Гражданского кодекса (ГК), которая обязывает все сделки между юрлицами заключать в письменной форме, а для физлиц такая форма предусмотрена на суммы от 10 тыс. рублей. Кроме того, есть нормы в законе о банкротстве, которые позволяют сообщать персональные данные, указали в ассоциации. И их просто нужно перенести в закон «О национальной платежной системе».
Эксперты сочли законодательные изменения, которые разрабатывает ЦБ, фундаментальными и даже революционными.
— Заморозку оспариваемой суммы обязательно нужно вводить, — согласен управляющий RTM Group Евгений Царев.
Он добавил, что для этого достаточно внесения изменений в нормативы регулятора.
Советник международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов, напротив, уверен, что описанные правила предполагают фундаментальные изменения в гражданское и банковское регулирование. Ведь речь об ограничении прав владельца счета, что, как полагает юрист, может породить новые злоупотребления.
— Если под сомнения будут ставиться абсолютно любые трансакции, то мошенники, возможно, смогут использовать это в своих интересах, — предположил он.
По мнению же Евгения Царева, революционным переменам больше соответствует упрощенная судебная процедура.
— Ее можно улучшать, но
И точно не привязывать это исключительно к решению вопросов хищений с банковских счетов, подчеркнул эксперт.
Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева отметила, что для возврата средств в упрощенном судебном порядке необходимо внести изменения в том числе в ГК и ГПК (Гражданский процессуальный кодекс).
— А это, как показывает практика, очень сложные процессы, которые сильно растягиваются во времени и встречают жесткое сопротивление «сильных сторон договора». К моменту принятия всех нужных поправок мошенники изобретут новые схемы, которым эти изменения не помешают существовать, — считает она.
Что касается блокировки средств на счете и даже самого счета дропа, то тут достаточно дополнить нормы «антиотмывочного» закона (115-ФЗ), предложила Евгения Лазарева.
— Как показывает правоприменение, у банков есть все инструменты для того, чтобы блокировать счета, по которым проводятся подозрительные операции. Если регламентировать изменениями в 115-ФЗ взаимодействие между службами безопасности банков, то сам инструмент возврата денег станет достаточно простой операцией, — сказала она.
У кредитных организаций уже есть инструменты блокировки денежных средств по подозрительным операциям, согласен Евгений Царев. По его мнению, для быстрой и эффективной заморозки, возможно, нужно немного пересмотреть механизм обмена информацией между банками.