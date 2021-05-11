Рыбопромышленники предлагают изменить механизм контроля улова

АСРФ (объединяет структуры РРПК Глеба Франка) обратилась к главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву с предложением обязать рыбопромышленников взвешивать добытый минтай при поднятии трала на судно. Копия этого письма есть у «Ъ».
Поправки предлагается внести в проект приказа «Об утверждении правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна», который должен вступить в силу с 1 сентября 2021 года. В Минсельхозе заявили «Ъ», что текущая редакция проекта документа подготовлена на основании научных данных и с учетом необходимости обеспечения сохранения водных биоресурсов.
Как отмечает АСРФ, инициатива позволит оперативно решить проблему выброса за борт погибшей под тяжестью взрослых особей молоди минтая и, как следствие, избыточного использования ресурса.
Сейчас объемы добычи определяются исходя из объемов выпуска готовой продукции. В перспективе это может привести к снижению запасов минтая, добычи и переработки, предупреждает АСРФ.
Первый заместитель гендиректора РРПК Савелий Карпухин напоминает, что группа планирует инвестировать более $1 млрд в строительство нового флота и заинтересована в устойчивости популяции. Он заверил, что РРПК готова обеспечить взвешивание уловов.
Минтай — самая добываемая рыба в России.
По данным Росрыболовства, с начала 2021 года на 28 апреля на долю этой рыбы пришлось 55% от всех добытых водных биоресурсов, хотя за этот же период объем вылова этой рыбы в Дальневосточном бассейне год к году снизился на 14,2%, до 907,45 тыс. тонн.
Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов говорит, что с точки зрения сохранения популяции минтая предложение АСРФ правильное. Но в текущих условиях реализация механизма приведет к фактической остановке добычи, так как техническая возможность есть только у одного судна самой РРПК, указывает он. Это грозит потерей действующих квот более чем для 200 судов, продолжает господин Ефремов.
Президент АСРФ Алексей Осинцев настаивает, что о немедленном запуске механизма речи не идет, но необходимо безотлагательно утвердить сроки его реализации с учетом выполнимости для участников отрасли.
Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак указывает, что правила уже запрещают выбрасывать за борт молодь любых видов.
По его словам, решить проблему прилова мелкой рыбы можно только за счет повышения селективности орудия лова. По его словам, с 2002 года в Дальневосточном бассейне для промысла минтая применяется разноглубинный трал, оснащенный вставкой для отсеивания мелкой рыбы. Это уже позволило сократить прилов молоди на 30−50%.
В России молодь чаще всего просто выкидывают за борт, но одним взвешиванием проблему не решить, считает советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Константин Згуровский.
«Необходимо развивать институт наблюдателей, сделав их независимыми от компаний, внедрить электронный промысловый журнал и видеонаблюдение на каждом судне», — перечисляет он.
В Росрыболовстве назвали инициативу АСРФ, «по сути, правильной». Но там отмечают, что единого алгоритма для взвешивания улова в трале сегодня не существует, так как все орудия лова разные. Кроме того, если включать в объем вылова рыбу непромыслового размера (менее 34 см), потребуется менять всю процедуру расчета объема допустимого улова (ОДУ), сейчас она касается только взрослого минтая.
По словам представителя Росрыболовства, практика показывает действенность существующей системы учета, на что указывает рост запасов минтая: в 2021 году ОДУ был увеличен с 1,994 млн до 1,996 млн тонн.
Во время загрузки произошла ошибка.