Аналитики JPMorgan посчитали стоимость Ethereum завышенной на 75%

Аналитики JPMorgan заявили, что рыночная цена криптовалюты Ethereum завышена на 75%, сообщает Insider. Они считают, что стоимость альткоина должна составлять около $1000.
Оценка экспертов основана на анализе сетевой активности: аналитики изучили вычислительную мощность и количество уникальных активных адресов в сети Ethereum.
Эксперты банка отмечают, что на рост криптовалюты влияет растущий институциональный интерес. В качестве примера аналитики привели новость о том, что Европейский инвестиционный банк продал Ethereum-облигации на сумму €100 млн, выпущенные сроком на два года. «Это, безусловно, очень важно, так как представляет собой одобрение блокчейна Ethereum крупным официальным учреждением», — отметили в банке.
По данным на 18:35 мск, стоимость Ethereum составляла $4011, согласно данным торгов на криптобирже Binance.
За последний год Ethereum вырос больше чем на 450%.
В начале мая альткоин преодолел исторический максимум в $3000, сделав своего создателя, выходца из России Виталика Бутерина, миллиардером. После чего за неделю подорожал на $1000 и 10 мая преодолел очередной рубеж в $4100, увеличив состояние своего создателя еще на $300 млн, пишет Forbes USA.
Ранее Forbes USA объяснял резкий рост криптовалюты растущей популярностью приложений децентрализованных финансов (DeFi), которые должны прийти на смену банкам и страховым компаниям. Кроме того, инвесторы проявляют интерес к этой криптовалюте и системе Ethereum, потому что с ее помощью можно создавать невзаимозаменяемые токены (NFT), которые подтверждают право владения виртуальным активом, пояснял Business Insider.
Ethereum — вторая крупнейшая криптовалюта в мире после биткоина с капитализацией $467 млрд. Ранее аналитики предполагали, что ее стоимость может дойти до $5200, после чего столкнется с серьезным уровнем сопротивления.