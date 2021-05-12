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09:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Россияне назвали сумму, которой им бы хватило для счастья

Россиянам хватило бы в среднем 173 тыс. руб. в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob. Самые высокие запросы (224 тыс. руб. ежемесячно) у москвичей, самые скромные — у жителей Кирова (132 тыс. руб.).

Источник: Reuters

Исследование проводилось с 14 апреля по 10 мая. В нем приняли участие 2,5 тыс. россиян старше 18 лет из 541 населенного пункта из всех федеральных округов.

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«Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тыс. руб. в месяц. Это больше, чем в январе (166 тыс. руб.), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тыс. руб. ежемесячно», — говорится в исследовании.

Мужчины оценивают необходимое им для счастье количество денег выше, чем женщины, — 192 тыс. и 155 тыс. руб. соответственно. Россиянам до 24 лет хватило бы 130 тыс. руб. в месяц, от 25 до 34 лет — 164 тыс., от 35 до 44 лет — 198 тыс., а людям 45 лет и старше — 195 тыс. руб. в месяц.

«Среди жителей мегаполисов страны самые высокие денежные аппетиты — в столице. В Москве для счастья нужно 224 тыс. руб. в месяц. Самые скромные же притязания — у жителей Кирова (132 тыс. руб. в месяц), Оренбурга (136 тыс. руб.) и Липецка (137 тыс. руб.)», — отмечается в материале. Жителям Владивостока для счастья хватило бы 200 тыс. руб. в месяц, Ростова-на-Дону — 195 тыс., Санкт-Петербурга — 183 тыс. руб.

В марте исследование платформы hh.ru показало, что более половины работников в России считают, что их работа приносит пользу миру. Но даже если респонденты и считают свою работу важной, она может не приносить счастья лично им.

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