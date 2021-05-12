Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 12 маяСычуаньское землетрясение, выход первого советского фильма-катастрофы и другие события
Фоторепортажи
16Индия бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом
14Страшная сухость: как Мексика выживает без воды
11:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Российским чиновникам посоветовали повысить зарплату

Основной проблемой российской государственной службы является низкая квалификация и недостаточная мотивация для работы. Специалисты пришли к выводу, что этот сектор нуждается в комплексной трансформации, которая в том числе потребует существенного повышения зарплаты чиновникам, пишут «Ведомости».

Источник: Reuters

Экспертную записку под названием «Кадровая политика на госслужбе: текущие проблемы и необходимые изменения» подготовил Центр перспективных управленческих решений при участии Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ­РАНХиГС, компании «Экопси консалтинг» и исследовательской группы «Циркон».

Новость
В России упростили меры получения социальной поддержки

Они посоветовали начать с изменения законодательства, устанавливающего устаревшие требования к кандидатам. Затем следует заняться финансовой составляющей, ведь доходы госслужащих на уровне вплоть до заместителя департамента ниже среднего у руководителей в коммерческих организациях. Такая ситуация отпугивает молодых специалистов.

Помимо этого, на госслужбе растет число руководителей среднего звена. При эффективном уровне 2,5 исполнителя на одного руководителя в России этот коэффициент равен 1,5.

Отдельно указано, что зарплата чиновников слабо привязана к эффективности его работы. Надбавки и иные фиксированные выплаты воспринимаются ими как гарантированный доход, премиальная же часть не превышает десяти процентов. Авторы доклада считают, что нужно довести значимость премии до 30 процентов, а выплачивать ее только после достижения ключевых показателей эффективности (KPI).

Также эксперты обратили внимание на низкую результативность системы повышения квалификации. Никак не влияющими на качество их работы образовательные программы назвали 43 процента опрошенных. А 90 процентов из тех, кто проработал на госслужбе более десяти лет, полагают, что по навыкам они отстают от коллег из коммерческого сектора.

Ранее в докладе «Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи», подготовленном Высшей школой экономики, указывалось, что главной причиной отставания России от развитых стран является низкая производительность труда. Она, в свою очередь, обусловлена проблемами с образованием. По доле людей, которые проходят переобучение, страна в несколько раз отстает от Европы.

 Звезда Comedy Woman назвала причину ухода из проекта
Стало известно о состоянии раненных в казанской школе детей
В Израиле заявили о тысяче выпущенных ракет из сектора Газа
Треть россиян отказались от летнего отпуска
Оливер Стоун: США ведут войну против России
Менее 9 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки
Льготы будут начислять по-новому: как оформить документы
Россияне назвали необходимый для счастья ежемесячный доход
Здоровье
Как стрельба в казанской школе скажется на пострадавших Травма от пережитого может остаться на всю жизнь.
Новости партнеров
«Я не обязан болеть за россиян. С какой стати?»
Молчать нельзя: кем оказался "казанский стрелок"
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
«Такие ноги — дают лишь боги». Подписчики о фотосессии Загитовой
Горячие темы на Авто
Начинающая 172
Патриоты России отзовитесь! Юрич, Капитан, Андрей, Сергей, Матвей, Соловьёв, Киселёв, Матвеев, Бушаев! 120
Начинаю уважать либерастов 108
И снова о толерантности 99
Кино
Умер старейший актер в мире Норман Ллойд скончался на 107-м году жизни
Товары для дома
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
Теплый вечер с любимыми: 13 идей для счастливых воспоминаний
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Популярные темы на «Детях»
Женщина вождя 567
Вторник, картинки. 553
Перерезать пуповину. Про мужа и его маму.. 517
Свекровь хочет помощи 463
Леди
Тейлор Свифт, Дуа Липа и другие блистали на Brit Awards (фото) Звезды блистали на светском рауте
Дом
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
В гостях: вилла Дмитрия Диброва на Рублевке
4 суперполезных совета на время ремонта
7 умных решений для интерьера крошечной квартиры
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь