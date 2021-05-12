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12:05 (мск), источник: Lenta.Ru

В росте цен на продукты в России обвинили жадность

Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей. Такое обвинение выдвинул премьер-министр Михаил Мишустин. Конкретных производителей глава кабмина называть не стал, но сказал, что у правительства есть инструменты, чтобы обуздать их аппетиты.

Источник: РИА "Новости"

Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей. Такое обвинение выдвинул премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

Конкретных производителей глава кабмина называть не стал. По его словам, «у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе».

Мишустин добавил, что сейчас многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. Это привело к росту цен внутри страны, прежде всего — на социально значимые товары.

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С другой стороны, власти уже задумались о смене подхода. Как говорила вице-премьер Виктория Абрамченко, сдерживание цен на продукты в России нельзя постоянно поддерживать на основе соглашений, какие сейчас действуют для сахара и подсолнечного масла: необходимо использовать рыночный подход.

Ранее правительство продлило соглашения по сдерживанию цен на продукты. Для сахара они действуют до 1 июня, для масла — до 1 октября этого года. Это произошло на фоне роста стоимости товаров. В Кремле политику сдерживания цен назвали филигранным процессом.

В России за последний месяц выросли цены на некоторые продовольственные товары. Так, куриные яйца в среднем подорожали на 6,82 процента, при этом в 13 субъектах Российской Федерации цены увеличились на 10−20,6 процента. Среди подорожавших овощей аналитики перечислили репчатый лук, картофель и белокочанную капусту.

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