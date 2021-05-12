14:24 (мск), источник: Lenta.Ru
Власти нашли способ избежать массового отключения банкоматов
Российские власти нашли способ избежать массового отключения банкоматов. Минцифры введет переходный период для регистрации
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С 1 июня в силу вступят поправки к закону «О связи», регулирующие оборот «серых»
Переходный период будет длиться три месяца — операторы получили отсрочку для регистрации корпоративных абонентов до 30 ноября. С другой стороны, это не относится к
Ранее в среду, 12 мая, газета «Коммерсантъ» писала, что Сотовым операторам придется отключить
М2М