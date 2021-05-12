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14:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Власти нашли способ избежать массового отключения банкоматов

Российские власти нашли способ избежать массового отключения банкоматов. Минцифры введет переходный период для регистрации сим-карт, использующихся в устройствах для удаленного контроля их работы (machine to machine, М2М сим-карт). Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

Источник: РИА "Новости"

С 1 июня в силу вступят поправки к закону «О связи», регулирующие оборот «серых» сим-карт. Теперь все подключаемые юрлица должны вносить в Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) сведения о пользователях сим-карт. Компании заявляли, что эта система пока не готова.

Переходный период будет длиться три месяца — операторы получили отсрочку для регистрации корпоративных абонентов до 30 ноября. С другой стороны, это не относится к сим-картам, которые уже используются.

Ранее в среду, 12 мая, газета «Коммерсантъ» писала, что Сотовым операторам придется отключить SIM-карты, которые поддерживают связь в банкоматах, если российские власти не доработают правила оказания услуг для корпоративных абонентов.

М2М сим-карты поддерживают связь в банкоматах, POS-терминалах, системах видеонаблюдения, а также других устройствах.

Во время загрузки произошла ошибка.
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