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13:17 (мск), источник: Газета.Ру

Кабмин по предложению ЕР выделит ещё 25 млрд рублей на плановые медуслуги для жителей регионов

По предложению «Единой России» правительство дополнительно выделит 25 млрд рублей на оказание плановых медицинских услуг жителям регионов, говорится в телеграм-канале партии в среду, 12 мая.

Источник: Reuters

«Это поможет им получить, в том числе, постковидную реабилитацию», — подчеркивается в сообщении.

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О поддержке инициативы «Единой России» глава кабмина Михаил Мишустин заявил во время ежегодного отчета правительства в Госдуме.

Ранее на необходимость дофинансирования сферы внимание главы кабмина обратил депутат от партии Адальби Шхагошев.

«Эти средства уже предусмотрены. Мы выделим их федеральным организациям здравоохранения, чтобы они могли выполнить тот объем медицинских услуг — постковидная реабилитация, диспансеризация. Выделим их для всех федеральных медицинских учреждений, которые возьмут на себя оказание услуг, с которыми не справились региональные и муниципальные», — пообещал премьер-министр.

Иван Акимов

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