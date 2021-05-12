США почти вчетверо увеличили закупки российского мороженого

В первом квартале 2021 года российские производители мороженого в 3,7 раза (по сравнению с январем—мартом 2020 года) увеличили экспорт своей продукции в США — за три месяца в эту страну было поставлено 1,9 тыс. т мороженого общей стоимостью $4,7 млн, свидетельствуют данные федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза России.
В результате США стали крупнейшим в мире покупателем российского мороженого, на втором месте в стоимостном выражении пока находится Китай, куда за январь—март было поставлено холодного лакомства на сумму $2,6 млн (+66% к показателю годичной давности).
По физическим объемам поставок, однако, второе место среди покупателей российского мороженого удерживает Казахстан. Только за январь—февраль 2021 году в эту страну было поставлено 986 т мороженого против 576 т, закупленных Китаем. После получения данных о поставках в марте Казахстан может обойти Китай и по стоимости закупок (сейчас $2 млн). Однако по сравнению с прошлым годом поставки мороженого в Казахстан сократились в физическом выражении на 57%, в стоимостном — на 17%, тогда как Китай закупки нарастил (в физическом выражении на 43%).
Также в топ-5 импортеров российского мороженого входят Монголия и Украина. В первую страну за квартал отгрузили 559 т продукта (+54%) на сумму $1,4 млн (+74%), во вторую — 260 т (+24%) стоимостью $692 тыс. (+31%). Кроме того, мороженое из России поставлялось в Азербайджан, Армению, Болгарию, Германию, Грузию, Израиль и другие страны.
В общей сложности за первые три месяца 2021 года из России было поставлено в другие страны 5,6 тыс. тонн мороженого (+13%) на сумму $14 млн (+61%).
По словам гендиректора Кореновского молочно-консервного комбината Игоря Московцева, на экспорт отправляются те же виды мороженого, что поставляются на внутренний рынок.
«Самый российский вид мороженого — стаканчик, за рубежом его называют “русский стаканчик”. Поэтому данная категория всегда является базовым продуктом. Также к традиционным российским можно отнести “Лакомку” (схожий с эскимо сорт, отличающийся технологией нанесения шоколадной глазури, при которой торцы брикета остаются без покрытия. — РБК), которая востребована среди тех, кто родился на постсоветском пространстве. Более привычные для иностранцев вещи — рожки, а также мороженое с различными комбинациями вкусов», — рассказал Московцев.
По его словам, в начале 2021 года Кореновский молочно-консервный комбинат увеличил экспорт мороженого на 20% в натуральном объеме и примерно на 50% в денежном. При этом поставки в США выросли вдвое.
В США поставки стабильно развиваются, расширяется география. Мороженого в этой стране потребляется много, особенно в южных штатах, таких как Флорида или Калифорния, и, на наш взгляд, наше мороженое выигрывает по качеству. Но основные потребители — это все же выходцы из стран бывшего СССР.
Игорь МосковцевГендиректор Кореновского молочно-консервного комбината
В 2020 году объем мирового рынка мороженого, согласно оценке IMARC Group, составил $65,8 млрд, а к 2025 году вырастет до $98 млрд. По данным ITC Trade Map, в 2019 году в мире было импортировано мороженого на сумму $4,3 млрд. При этом основными странами-покупателями были Германия (10,1% от глобального объема), Великобритания (9,8%), Франция (6,6%), а также Китай (2,4%) и США (2%), а ведущими экспортерами — те же Германия ($596 млн в 2020) и Франция ($550 млн), а также Бельгия ($437 млн).
В 2020 году году в России было произведено 451 тыс. тонн мороженого (+8% к показателю 2019 года).
Экспорт мороженого из России за последние пять лет вырос вдвое — с 13 тыс. тонн в 2015 году до 26 тыс. тонн в 2020-м, число стран — импортеров российского мороженого увеличилось с 24 до 35. В 2019 году Россия вошла в топ-20 мировых экспортеров с долей около 1,2%.
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