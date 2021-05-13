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11:24 (мск), источник: ТАСС

Эксперты: четверть российского населения можно отнести к категории малообеспеченных

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Около 25% населения России, или 36 млн человек, по международной методологии можно отнести к категории малообеспеченных, так как их доход ниже 60% от медианного, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Источник: AP 2021

«В коронавирусном 2020 году 24,6% населения России, или 36 млн человек, имели доход ниже 60% от медианного. Таким образом, четверть российского населения можно отнести к категории малообеспеченных — согласно международной методологии, люди с соответствующими доходами рискуют столкнуться с бедностью», — отмечается в исследовании.

Таких россиян в два раза больше, чем официально бедных (под российское определение бедности подпадают лица, чей ежемесячный доход не достигает прожиточного минимума — 11,3 тыс. руб.), указывают эксперты.

В 2020 году число малоимущих россиян, официально находящихся за чертой бедности, составило 17,8 млн человек, или 12,1% населения.

Эксперты отмечают, что медианный доход является более релевантным показателем для оценки благосостояния основной части населения по сравнению со средним доходом, поскольку последний завышается из-за заработков богатых граждан. «В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и европейских государствах для оценки относительной бедности используются три пороговых значения — 60%, 50% и 40% от национального медианного располагаемого дохода. Доход на уровне 60% от медианного обозначает “черту риска бедности” — люди с доходами ниже этого значения балансируют на грани бедности. В качестве непосредственно черты бедности обычно используется порог в 50% от медианного дохода, а доходы ниже 40% от медианного являются критерием крайней бедности», — поясняют эксперты.

В 2020 году в России медианный доход в среднем по стране составил 27 тыс. руб., 60% от этой суммы — 16,2 тыс. руб., 50% — 13,5 тыс. руб.

По оценкам экспертов, из-за существенного территориального имущественного расслоения медианный доход от региона к региону отличается в 4,8 раза, в то время как региональные прожиточные минимумы разнятся лишь в 2,6 раза.

«Больше всего людей с низкими относительно своего региона доходами оказалось в богатых субъектах: в нефтегазовых Ямало-Ненецком автономном округе и Ненецком автономном округе, Москве, на Чукотке и Сахалине — где за приличными средними заработками скрывается высокое имущественное расслоение. А наименьшая доля населения с доходами ниже 60% от медианных наблюдается в небогатых Карачаево-Черкесии, Костромской области, Еврейской автономной области, Хакасии и Ингушетии — разница между бедными и “середняками” в таких регионах фактически стирается», — отмечается в исследовании.

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