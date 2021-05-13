В правительстве заявили о постепенной стабилизации цен на продукты

«Также обсудили ситуацию с продовольственными товарами, цены на которые постепенно стабилизируются. В частности, за годовой период по состоянию на 4 мая 2021 года рост цен замедлился на один процентный пункт — до 6,6% с 7,6% в марте», — говорится в сообщении.
Цены на плодоовощную продукцию по итогам апреля выросли на 1%, «что существенно ниже традиционной динамики в этом сегменте». «Рост цен на другие продукты питания (за исключением плодоовощной продукции) замедлился до 0,7% с 1,2% в марте. Особого внимания все еще требует ряд позиций, в том числе яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сахар», — отмечается в сообщении.
Ранее Росстат сообщал, что за апрель яйца подорожали на 6,8%, сахар — на 1,88%, подсолнечное масло — на 1,35%. Также сильно подорожал ряд овощей.
Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что одной из причин роста цен на социально значимые продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей. Вместе с тем одна из крупнейших продуктовых сетей «Лента» просит поставщиков социально значимых продуктов не повышать цены как минимум до конца сентября. Производители считают это злоупотреблением положением, подчеркивая рост издержек.