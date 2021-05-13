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11:39 (мск), источник: Коммерсантъ

В правительстве заявили о постепенной стабилизации цен на продукты

В России постепенно стабилизируются цены на продовольственные товары, в начале мая годовой рост цен замедлился до 6,6% с 7,6% в марте. Об этом сообщается на сайте правительства по итогам совещания первого вице-премьера Андрея Белоусова по мониторингу цен.

Источник: AP 2021

«Также обсудили ситуацию с продовольственными товарами, цены на которые постепенно стабилизируются. В частности, за годовой период по состоянию на 4 мая 2021 года рост цен замедлился на один процентный пункт — до 6,6% с 7,6% в марте», — говорится в сообщении.

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Цены на плодоовощную продукцию по итогам апреля выросли на 1%, «что существенно ниже традиционной динамики в этом сегменте». «Рост цен на другие продукты питания (за исключением плодоовощной продукции) замедлился до 0,7% с 1,2% в марте. Особого внимания все еще требует ряд позиций, в том числе яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сахар», — отмечается в сообщении.

Ранее Росстат сообщал, что за апрель яйца подорожали на 6,8%, сахар — на 1,88%, подсолнечное масло — на 1,35%. Также сильно подорожал ряд овощей.

Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что одной из причин роста цен на социально значимые продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей. Вместе с тем одна из крупнейших продуктовых сетей «Лента» просит поставщиков социально значимых продуктов не повышать цены как минимум до конца сентября. Производители считают это злоупотреблением положением, подчеркивая рост издержек.

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