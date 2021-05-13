Дерипаска вспомнил Путина после слов Мишустина про жадный бизнес

Представители бизнеса услышали слова премьер-министра Михаила Мишустина, заявившего о жадности производителей и торговых сетей. Об этом заявил владелец En+ Олег Дерипаска во время заседания наблюдательного совета Института экономики роста им. Столыпина.
Мишустин 12 мая объявил, что жадность отдельных представителей рынка стала причиной роста цен на продукты в стране. Он заметил, что предприниматели повысили внутренние цены вслед за ростом мировых. И пригрозил, что «у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах».
Премьер адресовал свои слова ретейлерам и производителям еды. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин переадресовал упрек и другим отраслям, где в погоне за прибылью выводятся средства из России за рубеж.
«Про жадный бизнес… Ну, жадный бизнес понял», — прокомментировал слова властей Дерипаска. И отметил, что предпринимателей интересует, как именно будет производиться регулирование вывода дивидендов за границу.
«Теперь очень важно, какой следующий будет вариант обсуждения: “у доктора” или будет какая-то цивилизованная форма», — сыронизировал Дерипаска, добавив, что глава правительства высказал правильные мысли и бизнес всегда готов обсуждать варианты решения проблемы.
Слова о докторе — отсылка к фразе Владимира Путина 2008 года, когда тот был премьер-министром.
На совещании по металлургии он упомянул о продаже «Мечелом» за границу сырья по ценам вдвое ниже внутренних и отметил, что среди присутствующих нет заболевшего собственника предприятия Игоря Зюзина.
«Конечно, болезнь есть болезнь, но думаю, что ему нужно как можно скорее выздороветь. Иначе к нему доктора придется послать и зачистить все эти проблемы», — заявил Путин. После этой критики акции «Мечела» на Нью-Йоркской фондовой бирже рухнули более чем на 37%.
Тему подорожания продуктов Путин поднял в декабре 2020 года. Он отметил необъективный рост цен на некоторые позиции, в частности на хлеб и макароны при рекордном урожае в стране.
Следствием критики президента стали меры правительства по сдерживанию цен на сахар, подсолнечное масло, яйца, мясо птицы. В марте Мишустин обязал министерства и федеральные ведомства вести мониторинг стоимости профильных товаров и услуг. В мае кабинет отметил частичное снижение цен на некоторые продукты. Однако стоимость яиц, гречки, хлеба, подсолнечного масла и сахара все еще требует надзора.