19:05 (мск), источник: Коммерсантъ
ЦБ: расходы россиян растут быстрее доходов
Центробанк фиксирует, что расходы россиян сейчас растут быстрее, чем доходы, сообщил глава департамента
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«Расходы населения сейчас растут быстрее, чем доходы, и в ближайший год население будет тратить больше, чем зарабатывать», — сказал господин Тремасов в ходе дискуссии с экспертами Столыпинского клуба (цитата по Reuters).
Он также отметил, что на фоне дефицита трудовых ресурсов ускоряется рост зарплат. Также в 2021 году «по-видимому, будут рекордные прибыли» у крупных корпораций, в частности, металлургов.
«Повышая ставку, мы убираем избыточные стимулы, чтобы не допустить инфляционного всплеска», — добавил глава департамента ЦБ.
В апреле совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,5 п. п., до 5%. ЦБ сообщил, что ожидает в 2021 году роста российской экономики на 3,0−4,0%, в 2022—2023 годах ВВП вырастет на 2,5−3,5% и 2,0−3,0% соответственно. В мае ЦБ допустил негативное влияние на экономику при новом всплеске коронавируса.