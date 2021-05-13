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19:05 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ: расходы россиян растут быстрее доходов

Центробанк фиксирует, что расходы россиян сейчас растут быстрее, чем доходы, сообщил глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Кирилл Тремасов. Он отметил, что кредитование населения растет на 15−16% в годовом выражении, а в ипотеке рост составил порядка 25%.

Источник: Reuters

«Расходы населения сейчас растут быстрее, чем доходы, и в ближайший год население будет тратить больше, чем зарабатывать», — сказал господин Тремасов в ходе дискуссии с экспертами Столыпинского клуба (цитата по Reuters).

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Он также отметил, что на фоне дефицита трудовых ресурсов ускоряется рост зарплат. Также в 2021 году «по-видимому, будут рекордные прибыли» у крупных корпораций, в частности, металлургов.

«Повышая ставку, мы убираем избыточные стимулы, чтобы не допустить инфляционного всплеска», — добавил глава департамента ЦБ.

В апреле совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,5 п. п., до 5%. ЦБ сообщил, что ожидает в 2021 году роста российской экономики на 3,0−4,0%, в 2022—2023 годах ВВП вырастет на 2,5−3,5% и 2,0−3,0% соответственно. В мае ЦБ допустил негативное влияние на экономику при новом всплеске коронавируса.

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