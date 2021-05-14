11:11 (мск), источник: Lenta.Ru
«Многие уезжают, студентов нет»
В России обвалился спрос на съемное жилье. Ждать ли резкого снижения цен?
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Коронавируc продолжает оказывать пагубное влияние на российский рынок съемного жилья. Россияне с
Ответ — в материале «Ленты.ру».
Последствия ограничений, введенных с началом распространения COVID-19 в России,
38,7
тысячи рублей
составляет средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Москве.
«Огромное количество людей продолжают работать удаленно, что позволяет им находить более экономичные варианты проживания в съемном жилье», — отмечают эксперты. Многие вовсе отказались от чужих квадратных метров, вернувшись в родные места. «Это приводит к сокращению спроса, особенно на сравнительно дорогие квартиры», — констатируют авторы исследования.
По их данным, съемные «трешки» в
На самом крупном и самом несгибаемом рынке аренды жилья — московском — ставки незначительно выросли: на 1−2 процента для одно- и двухкомнатных вариантов; «трешки» подешевели более чем на 5 процентов. В Московской области аналогичная динамика: трехкомнатные квартиры подешевели для съемщиков на 6 процентов, «однушки» и «двушки», напротив, подорожали более чем на 5 и 2 процента соответственно.
«Многие хозяева, особенно владельцы квартир с дорогими ремонтом и мебелью, не готовы снижать цены и вообще снимают свои объекты с экспозиции. От этого средние ставки опускаются еще ниже. Думается, такая ситуация продлится до середины года, пока не ограничат или (в зависимости от региона) не отменят льготную ипотеку. Тогда люди перестанут столь активно покупать недвижимость, сокращая тем самым спрос на рынке аренды», — полагают эксперты.
Они, возможно, правы: часть арендаторов, не успевших купить жилье в кредит по сниженным ставкам до 1 июля 2021-го, продолжат снимать его, некоторые наверняка захотят найти предложения с лучшими характеристиками — не своя квартира, так хотя бы хорошая. Это может несколько оживить рынок, но у медали всегда есть другая сторона: квартирный ажиотаж 2020-го уже спровоцировал появление свежего пула объектов, сдаваемых в аренду, и расширившийся выбор помешает росту ставок.
О том, что многие бросились искать арендаторов в купленное в прошлом и начале текущего года жилье, свидетельствуют, например, данные агентства «ИНКОМ-Недвижимость»: так, в Москве больше четверти квартир на рынке аренды сдаются без мебели, большинство из них — 60 процентов — расположены в новостройках. Это те самые «панические» покупки, совершенные преимущественно осенью 2020-го, когда в очередной раз резко снизился курс рубля, а программу льготной ипотеки планировали закрыть (впоследствии ее продлили до середины 2021-го).
«Программа льготной ипотеки стимулировала спрос на первичном рынке и, как следствие, пополнение арендной экспозиции
Искать можно, но квартиры без мебели выбирают лишь 13 процентов от общего числа съемщиков, подсчитали в «ИНКОМ». Частнопрактикующий риелтор Александр Харыбин уверен: не стоит сдавать в аренду пустые квартиры, если стоимость их найма превышает 20 тысяч рублей в месяц. У таких объектов низкая ликвидность — они нужны одному из 10−20 человек, все остальные ищут меблированные варианты, отмечает специалист.
Ближайшее будущее у арендодателей нерадужное еще и
Обратная ситуация складывается на рынках загородного и курортного жилья. Несмотря на то что спрос на коттеджи и летние дачи снизился по сравнению с пандемийными показателями, он
«Конечно, в этом году такого ажиотажного спроса, как в прошлом, не предвидится, — отмечают аналитики ЦИАН. — Однако факторами, поддерживающими рынок [загородного жилья],
37
процентов россиян
хотят жить за чертой города, но в ближайшем к нему доступе, 8 процентов с удовольствием уехали бы в глухой лес.
Что касается российских курортов, там арендаторы жилья имеют все шансы разориться, а собственники — обогатиться. После приостановки авиасообщения с Турцией спрос на аренду жилья, например, в Краснодарском крае вырос на 20 процентов, подсчитали аналитики ЦИАН. По их данным, в главном курортном городе региона — Сочи — снять квартиру можно в среднем за 3,4 тысячи рублей в сутки, за год этот показатель вырос на треть. В Анапе жилье для отдыха обойдется в среднем в 2 тысячи рублей в сутки, в Геленджике — в 2,88 тысячи, в Ейске — в 1,78 тысячи рублей за день.
Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru заметили, что в конце апреля владельцы курортной недвижимости начали массово отменять бронирования, которые были оплачены еще в начале года. «Они обосновывают это тем, что хотят более высокую цену за проживание. Даже готовы вернуть предоплату, так как уже сейчас большой спрос», — говорится в материалах, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».
Срываются планы и в других локациях, пользующихся популярностью у арендаторов-туристов: в Абхазии, Ленинградской области, Карелии, Ставропольском крае, Тверской области, Татарстане, Подмосковье и Ростовской области.
Несмотря на сезонный бум на локальных рынках аренды, покупать жилье специально для того, чтобы его сдавать, участники рынка не рекомендуют. Лето пройдет, а квартира останется, и найти для нее съемщика в обычных условиях будет непросто.
Вслед за повышением ставки Центробанка банки начали поднимать проценты по депозитам — уже можно найти вклад под 5,5−6 процента годовых. Это больше того, что дает сдача квартиры в аренду. Там доходность не выше 4 процентов и куда больше сложностей. Сейчас сдача внаем неэффективна. Цены на жилье выросли, а на аренду — упали, и это не в пользу инвестиций в недвижимость.
По мнению руководителя фонда коллективных инвестиций «Рентавед» Руслана Сухия, вкладывать можно в квартиры в центральных районах — они все же привлекательны за счет возможности посуточной сдачи в аренду. При этом ориентироваться стоит на туристически развитые города, подчеркивает эксперт.
Основатель инвестиционной компании Realiste Алексей Гальцев, в свою очередь, указывает, что приобретение в России квартир,
По прогнозу члена Российской гильдии риелторов Константина Барсукова, ситуация может измениться к осени, когда произойдет новый всплеск спроса на съемное жилье. Эксперт называет условия для позитивной динамики: «Все выйдут с пандемии, начнут приезжать, границы откроют, студентов выпустят с
Мария Волкова