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16:21 (мск), источник: Forbes

Подразделение Toshiba сообщило об атаке обвиняемых во взломе Colonial Pipeline хакеров

Французское подразделение Toshiba заявило, что было атаковано хакерской группировкой DarkSide, которую ФБР обвиняет во взломе оператора трубопроводов Colonial Pipeline. СМИ связывают хакеров DarkSide с Россией.

Источник: AP 2021

Toshiba Tec France Imaging System, французское подразделение японского конгломерата Toshiba, заявило, что 4 мая подверглось хакерской атаке со стороны группировки DarkSide. Об этом сообщает Reuters.

Подразделение Toshiba заявило, что во время кибератаки был потерян минимальный объем ее рабочих данных и утечек зафиксировано не было. Reuters отмечает, что атака была совершена с помощью программы-вымогателя.

Сама DarkSide заявила, что похитила у подразделения Toshiba конфиденциальную информацию, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на работающую в сфере безопасности компанию Mitsui Bussan Secure Directions. По ее данным, DarkSide сделала это заявление на сайте, который создала в даркнете. Группировка утверждает, что украла более 740 гигабайт информации, в том числе личных данных.

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Ранее ФБР подтвердило информацию о том, что группировка DarkSide несет ответственность за атаку на оператора крупнейшего американского трубопровода Colonial Pipeline. Хакеры, вероятно, находятся в России или Восточной Европе, писала The Wall Street Journal со ссылкой на западных экспертов по безопасности.

Атака на Colonial Pipeline была совершена 7 мая и вынудила компанию перекрыть трубопровод, который обеспечивает поступление примерно 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье США. 10 мая американские СМИ сообщили, что к кибератаке на трубопроводного оператора Colonial Pipeline может быть причастна, предположительно, российская группировка DarkSide.

Президент США Джо Байден заявил, что у американской разведки нет данных о причастности к атаке России, однако есть доказательства того, что в России размещено вымогающее программное обеспечение хакеров. Кремль причастность России к хакерским атакам на Colonial Pipeline отверг.

Александр Пятин

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