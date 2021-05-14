Подразделение Toshiba сообщило об атаке обвиняемых во взломе Colonial Pipeline хакеров

Toshiba Tec France Imaging System, французское подразделение японского конгломерата Toshiba, заявило, что 4 мая подверглось хакерской атаке со стороны группировки DarkSide. Об этом сообщает Reuters.
Подразделение Toshiba заявило, что во время кибератаки был потерян минимальный объем ее рабочих данных и утечек зафиксировано не было. Reuters отмечает, что атака была совершена с помощью программы-вымогателя.
Сама DarkSide заявила, что похитила у подразделения Toshiba конфиденциальную информацию, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на работающую в сфере безопасности компанию Mitsui Bussan Secure Directions. По ее данным, DarkSide сделала это заявление на сайте, который создала в даркнете. Группировка утверждает, что украла более 740 гигабайт информации, в том числе личных данных.
Ранее ФБР подтвердило информацию о том, что группировка DarkSide несет ответственность за атаку на оператора крупнейшего американского трубопровода Colonial Pipeline. Хакеры, вероятно, находятся в России или Восточной Европе, писала The Wall Street Journal со ссылкой на западных экспертов по безопасности.
Атака на Colonial Pipeline была совершена 7 мая и вынудила компанию перекрыть трубопровод, который обеспечивает поступление примерно 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье США. 10 мая американские СМИ сообщили, что к кибератаке на трубопроводного оператора Colonial Pipeline может быть причастна, предположительно, российская группировка DarkSide.
Президент США Джо Байден заявил, что у американской разведки нет данных о причастности к атаке России, однако есть доказательства того, что в России размещено вымогающее программное обеспечение хакеров. Кремль причастность России к хакерским атакам на Colonial Pipeline отверг.