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06:24 (мск), источник: Российская газета

В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса

Почти в 60 млрд рублей обошлись бюджету выпущенные объемы вакцины от коронавируса. Всего к 1 июня должно быть произведено 57 млн доз, следует из итогового отчета Минздрава, однако план уже перевыполнен, уточнили в ведомстве.

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Источник: РИА "Новости"

Как рассказали «Российской газете» в Минпромторге, закупка вакцины проводится в соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе ценой, исходя из производственных возможностей площадок, на которых их выпускают.

В России сегодня зарегистрировано 4 вакцины от коронавируса. У «Спутника V» — 7 производителей, у «ЭпиВакКороны» — 3, «КовиВак» — выпускается только на площадке ее создателя, Центра Чумакова.

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Больше всего технических возможностей в России оказалось для производства облегченной вакцины «Спутник Лайт». Под нее их организовано целых 8. Однако этот препарат зарегистрирован совсем недавно и только начал выпускаться, в гражданском обороте он появится не ранее, чем через месяц.

Предельная закупочная стоимость одной дозы каждой вакцины примерно одинаковая. Дешевле всего «ЭпиВакКорона» — 842 рубля, на втором месте «КовиВак» — 866 рублей, самой дорогой в списке значится вакцина «Спутник V», ее стоимость 866,81 рубля за дозу.

Нельзя забывать, что для выработки организмом полного иммунного ответа каждая из этих вакцин вводится дважды с интервалом от двух недель и более, поэтому на одного человека требуется две дозы препарата. Единожды нужно прививаться только вакциной «Спутник лайт», однако для нее цену еще не утвердили, она обсуждается.

Объемы производства вакцин будут наращиваться к концу года. Для этого привлекаются, в том числе, и частные инвестиции. Так, например, 28 млрд из них направлены в производство вакцины «Спутник V».

Планируется, что к концу года привиться от коронавируса смогут 68,6 млн россиян или 60% населения страны без учета переболевших, что необходимо для создания коллективного иммунитета к этому заболеванию. Стоит отметить, что вакцинация граждан проводится бесплатно по полису ОМС. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, прививку хотя бы первой дозой препарата уже сделали более 24 млн россиян. Об этом он рассказал, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме.

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