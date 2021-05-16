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00:29 (мск), источник: Известия

Гони монету: комиссия за транзакции из РФ упала до 1%

Всемирный банк признал денежные переводы из России самыми выгодными.

Источник: Reuters

Денежные переводы из России — самые выгодные. К такому выводу пришел Всемирный банк в докладе по вопросам миграции и развития. В 2020 году, когда мир захватила пандемия COVID-19, объем переводов в европейском и центральноазиатском регионах упал на 9,7% и составил $56 млрд. При этом стоимость переводов из России упала с 2,1% до 1%.

«Известия» совместно с экспертами разбирались, что это значит для российской экономики.

Отправили больше, чем получили

Снижение общего объема транзакций объясняют ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса и ослаблением рубля из-за экономического кризиса. Закрытые границы спровоцировали нехватку трудовых мигрантов из стран Средней Азии.

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Тем не менее аналитики Всемирного банка настаивают, что предыдущий год не был самым плохим для рынка денежных переводов России. В посткризисных 2009-м и 2015-м объемы транзакций падали на 11% и 15% соответственно. В 2021 году, согласно прогнозу международной финансовой организации, объем переводов снизится еще на 3,2% из-за невысокой скорости восстановления.

Между тем объем денежной массы, отправляемой за рубеж физлицами, по подсчетам Центробанка РФ, в 2020 году оказался низким — $7,4 млрд. 84% процента переводов приходится на страны СНГ. Самые популярные операторы — Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko и «Почта России».

Меньше всего денег отправили в месяцы локдауна. С постепенным снятием ограничений возрос и объем переводов. Через Систему быстрых платежей (СБП) отправили только 1,5% от всей суммы переводов, в денежном выражении — 53,6 трлн рублей.

Если говорить о денежных переводах в Россию из-за рубежа, то российские граждане получили на руки $3,1 млрд. Это в 2,4 раза меньше, чем ушло из России.

При этом $1,7 млрд было получено из стран дальнего зарубежья.

Падение объема транзакций в России — нетипичная для мира ситуация. Так, по оценке экспертов, мировой объем международных переводов составил $540 млрд, что ниже показателей предыдущего года всего на 1,6%. Прогнозировали гораздо больший спад.

Позитивная тенденция для российской экономики

Согласно докладу Всемирного банка, комиссия за переводы в России уменьшилась с 2,1% до 1%. Это наименьшие показатели среди стран Европы и Центральной Азии, где в среднем за перевод банки удерживают 6,4% от суммы операции. Дешевле всего отправить деньги из России в Грузию.

Для российской экономики это новость со знаком плюс, считает заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко: «Во-первых, это означает, что Россия — привлекательная страна, куда едут на заработки из других государств. Во-вторых, комиссия за денежные переводы снизилась более чем в два раза, и это говорит о том, что услуга “Денежные переводы” выполняется в цифровой среде и в автоматизированном формате, что и позволило существенно снизить себестоимость таких операций».

При этом эксперт отмечает, что банки и провайдеры платежных услуг, несмотря на снижение комиссии, сохраняют обычную маржу за такие операции.

Дешевые переводы полезны обеим сторонам, говорит Пушко: «Нам выгодно получать рабочую силу, которой так не хватает во многих отраслях (особенно там, где много ручного труда), а нашим соседям это тоже выгодно, поскольку является существенной материальной поддержкой семей или пожилых родителей».

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Представитель ВШЭ отмечает, что при относительно небольших объемах переводов «тот факт, что переводы из России в специальном отчете Всемирного банка признаны самыми выгодными, можно расценивать как успех нашей платежной индустрии».

Ситуация России невыгодна

С мнением Пушко согласны не все эксперты. Международные денежные переводы из России выгодны только странам-реципиентам, полагает Игорь Додонов, аналитик ГК «Финам»: «Это прежде всего бедные развивающиеся страны, откуда людям приходится в массовом порядке уезжать на заработки в более богатые государства. Переводы родным из России, в частности, способствуют сокращению бедности и неравенства, улучшают доступ к системам здравоохранения и образования и в целом поддерживают финансовые системы данных стран».

Но, по мнению эксперта, государствам, откуда отправляют переводы, это вредит, «поскольку переводы фактически представляют отток капитала из экономики».

Снижение комиссии за переводы также тревожный знак, уверен Додонов: «Стоимость переводов определяется как рыночными факторами (спрос на услугу, количество игроков на рынке, конкуренция), так и дополнительными издержками, связанными с самим процессом перевода. Россия проводит весьма либеральную политику в области контроля над движением капитала и валютного контроля. Поэтому, по-видимому, и стоимость переводов из РФ существенно ниже, чем из других стран. Снижение тарифов на переводы в прошлом году объясняется сокращением спроса на переводы, связанным с ухудшением экономической ситуации в стране из-за пандемии и потерей работы многими мигрантами».

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С Додоновым согласна управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

«Мало того что реальные, “живые” деньги утекают из экономики, так Россия еще и практически ничего на этом не зарабатывает. Во-первых, комиссия в 1% — стандартная плата за переводы внутри страны через Сбер, например от физлица за детский садик или от физлица физлицу, если сумма перевода выше 50 тыс. рублей в месяц. Получается, для банков нет разницы, перевести сумму в соседний регион или в Узбекистан. Таким образом, страны бывшего СНГ кормятся за счет заработков их граждан в России. Снижение комиссии с точки зрения рынка можно объяснить борьбой за клиента в условиях снижения объема транзакций. Средняя комиссия за переводы в других странах — порядка 6%, и это нормальная плата за отток капитала. Во-вторых, упали и объемы переводов, с которых эта комиссия удерживается. Так, в 2017 и 2018 годах физлица отправили из страны $9,2 и $9,5 млрд соответственно. А в 2019 и в 2020 годах — уже $7,5 и $7,4 млрд. Снижение показателя прежде всего связано с ослаблением рубля», — резюмирует эксперт.

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