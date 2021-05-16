00:29 (мск), источник: Известия
Гони монету: комиссия за транзакции из РФ упала до 1%
Всемирный банк признал денежные переводы из России самыми выгодными.
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Денежные переводы из России — самые выгодные. К такому выводу пришел Всемирный банк в докладе по вопросам миграции и развития. В 2020 году, когда мир захватила пандемия COVID-19, объем переводов в европейском и центральноазиатском регионах упал на 9,7% и составил $56 млрд. При этом стоимость переводов из России упала с 2,1% до 1%.
«Известия» совместно с экспертами разбирались, что это значит для российской экономики.
Снижение общего объема транзакций объясняют ограничительными мерами
Тем не менее аналитики Всемирного банка настаивают, что предыдущий год не был самым плохим для рынка денежных переводов России. В посткризисных 2009-м и 2015-м объемы транзакций падали на 11% и 15% соответственно. В 2021 году, согласно прогнозу международной финансовой организации, объем переводов снизится еще на 3,2%
Между тем объем денежной массы, отправляемой за рубеж физлицами, по подсчетам Центробанка РФ, в 2020 году оказался низким — $7,4 млрд. 84% процента переводов приходится на страны СНГ. Самые популярные операторы — Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko и «Почта России».
Меньше всего денег отправили в месяцы локдауна. С постепенным снятием ограничений возрос и объем переводов. Через Систему быстрых платежей (СБП) отправили только 1,5% от всей суммы переводов, в денежном выражении — 53,6 трлн рублей.
При этом $1,7 млрд было получено из стран дальнего зарубежья.
Падение объема транзакций в России — нетипичная для мира ситуация. Так, по оценке экспертов, мировой объем международных переводов составил $540 млрд, что ниже показателей предыдущего года всего на 1,6%. Прогнозировали гораздо больший спад.
Согласно докладу Всемирного банка, комиссия за переводы в России уменьшилась с 2,1% до 1%. Это наименьшие показатели среди стран Европы и Центральной Азии, где в среднем за перевод банки удерживают 6,4% от суммы операции. Дешевле всего отправить деньги из России в Грузию.
Для российской экономики это новость со знаком плюс, считает заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко: «Во-первых, это означает, что Россия — привлекательная страна, куда едут на заработки из других государств.
При этом эксперт отмечает, что банки и провайдеры платежных услуг, несмотря на снижение комиссии, сохраняют обычную маржу за такие операции.
Дешевые переводы полезны обеим сторонам, говорит Пушко: «Нам выгодно получать рабочую силу, которой так не хватает во многих отраслях (особенно там, где много ручного труда), а нашим соседям это тоже выгодно, поскольку является существенной материальной поддержкой семей или пожилых родителей».
Представитель ВШЭ отмечает, что при относительно небольших объемах переводов «тот факт, что переводы из России в специальном отчете Всемирного банка признаны самыми выгодными, можно расценивать как успех нашей платежной индустрии».
С мнением Пушко согласны не все эксперты. Международные денежные переводы из России выгодны только
Но, по мнению эксперта, государствам, откуда отправляют переводы, это вредит, «поскольку переводы фактически представляют отток капитала из экономики».
Снижение комиссии за переводы также тревожный знак, уверен Додонов: «Стоимость переводов определяется как рыночными факторами (спрос на услугу, количество игроков на рынке, конкуренция), так и дополнительными издержками, связанными с самим процессом перевода. Россия проводит весьма либеральную политику в области контроля над движением капитала и валютного контроля. Поэтому,
С Додоновым согласна управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.
«Мало того что реальные, “живые” деньги утекают из экономики, так Россия еще и практически ничего на этом не зарабатывает.