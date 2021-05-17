ЦБ может ввести «родительский контроль» за счетами подростков

Общественники в письме в ЦБ ссылались на то, что кредитные организации, свободно трактуя нормы Гражданского кодекса (ГК), открывают несовершеннолетним от 14 до 18 лет банковские счета без согласия законных представителей. При этом отказывают взрослым в информации по операциям подростков, ссылаясь на банковскую тайну.
Всех недовольных банки направляют в суд, уточнили в ОНФ. Как пояснила «Известиям» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, по российским законам граждане до 18 лет — частично дееспособные, поэтому их интересы в полиции, суде и так далее должны защищать их родители или другие законные представители.
«Вместе с тем в вопросах банковского обслуживания у законных представителей фактически нет возможности исполнять эти обязанности и решать вопросы в досудебном порядке. И этот парадокс, на наш взгляд, в перспективе породит большую проблему, которую необходимо решать уже сейчас, пока количество карт на руках у подростков не так велико», — подчеркнула она.