02:46 (мск), источник: Известия
Подорожание топлива обойдется авиакомпаниям в 70 млрд рублей ежегодно
Российские авиакомпании понесут 70 млрд рублей дополнительных расходов в год
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Но они могут оказаться больше, потому что авиакеросин продолжает дорожать. В мае в аэропортах Краснодарского края цены выросли более чем на 10% с марта и на 20−22% c начала года, следует из
По данным Росавиации, в других крупных российских аэропортах в апреле стоимость авиатоплива также выросла примерно на 20% к январю: в Домодедово (+18%), Шереметьево (+22−26%), Пулково (+20%). В Астрахани, Волгограде,
По словам собеседника «Известий» в одной крупной авиакомпании, в некоторых аэропортах цены подросли еще и в майские праздники. Самый дорогой керосин среди аэропортов в европейской части России, не считая северных, в Сочи и Симферополе. С 11 мая цена за тонну топлива там составила более 47 тыс. рублей без учета НДС и более 51 тыс. рублей соответственно. В эти города повышенный спрос на перелеты и там всего по одному поставщику, объяснил он.
Рост стоимости авиатоплива в мае замедлился, но не остановился, сообщил «Известиям» представитель авиакомпании Smartavia.
Топливо сейчас является самой быстрорастущей статьей расходов авиакомпаний, указал представитель подконтрольной «Ростеху» авиакомпании Red Wings.