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02:46 (мск), источник: Известия

Подорожание топлива обойдется авиакомпаниям в 70 млрд рублей ежегодно

Российские авиакомпании понесут 70 млрд рублей дополнительных расходов в год из-за роста цен на авиатопливо при сохранении котировок на уровне марта, сообщил замглавы S7 Group (в нее входит авиакомпания S7 Airlines) Дмитрий Куделькин, выступая на заседании комиссии по транспорту и транспортной инфраструктуре РСПП в конце апреля.

Источник: Известия

Но они могут оказаться больше, потому что авиакеросин продолжает дорожать. В мае в аэропортах Краснодарского края цены выросли более чем на 10% с марта и на 20−22% c начала года, следует из прайс-лисов «Базового авиатопливного оператора», с которыми ознакомились «Известия».

Источник «Известий» в крупной авиакомпании сообщил, что в апреле средневзвешенная цена керосина в аэропортах ее маршрутной сети выросла почти на 10%.

По данным Росавиации, в других крупных российских аэропортах в апреле стоимость авиатоплива также выросла примерно на 20% к январю: в Домодедово (+18%), Шереметьево (+22−26%), Пулково (+20%). В Астрахани, Волгограде, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нальчике, Архангельске, Перми, Нижнем Новгороде, Самаре, Челябинске, Тюмени, Сургуте — на 19−21%.

По словам собеседника «Известий» в одной крупной авиакомпании, в некоторых аэропортах цены подросли еще и в майские праздники. Самый дорогой керосин среди аэропортов в европейской части России, не считая северных, в Сочи и Симферополе. С 11 мая цена за тонну топлива там составила более 47 тыс. рублей без учета НДС и более 51 тыс. рублей соответственно. В эти города повышенный спрос на перелеты и там всего по одному поставщику, объяснил он.

Рост стоимости авиатоплива в мае замедлился, но не остановился, сообщил «Известиям» представитель авиакомпании Smartavia.

Топливо сейчас является самой быстрорастущей статьей расходов авиакомпаний, указал представитель подконтрольной «Ростеху» авиакомпании Red Wings.

Во время загрузки произошла ошибка.
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